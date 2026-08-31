Roberto Brasero avisa de una subida en las temperaturas: "Vuelve el calor"

Comenzamos una semana con tiempo estable en la mayor parte del país: tenemos el anticiclón situado entre las Azores y Canarias y las altas presiones extendidas hacia el norte de la península. Hemos amanecido con frío en el interior de la mitad norte con mínimas por debajo de 5º en pueblos como Sanabria (Zamora), Degaña (Asturias), Cuéllar (Segovia) o Villablino (León) y esta tarde la máxima más alta se espera en Córdoba que es la ínica provincia donde hay avisos por altas temperaturas, en la campiña cordobesa, por máximas de 38º.

Mañana será similar pero para el miércoles ya se prevén más avisos por calor en todo el Valle del Gualquivir, la Cuenca del Genil o las provincias de Albacete, Cuenca y Madrid. Y habrá que estar atentos a los del jueves y el viernes ya que nos espera un progresivo ascenso de temperaturas que desembocará en los valores más altos en la jornada del viernes y el sábado.

Nubes en el Mediterráneo

De momento, mañana martes predominará el sol en la mayor parte de España pero tendremos nubes en Galicia y el Cantábrico, donde podrán dejar alguna precipitación débil. También en Ceuta y Melilla, costas de Almería y numerosos puntos de Levante y sur de Cataluña, con posibilidad de alguna precipitación débil, más probable en el bajo Ebro y tormentas, que pueden ser tormentas secas, en el sureste.

Con esta nubosidad las temperaturas máximas bajarán mañana en todo el este de España y subirán en cambio en la mitad norte. Podrán superarse los 35 grados en los valles fluviales del Guadiana Guadalquivir y en el sur de Gran Canaria. Las mínimas subirán ligeramente o se mantendrán sin cambios en la Península por lo que de nuevo se darán noches tropicales, en los litorales mediterráneos y zonas de Jaén del valle del Guadalquivir.

De pleno verano

A partir del jueves esas noches tropicales, en la que las mínimas no bajan de los 20 grados, volverán a ser probables en más zona de España, como el resto del interior sur peninsular o los valles del noreste. Subirán las máximas en casi toda España durante el jueves y el viernes a medida que se instala el sol deparando un tiempo de pleno verano en esta primera semana de septiembre.

A día de hoy, algunas de las máximas previstas para el viernes nos hablan del regreso a los 40º o más como en Córdoba, donde se prevén 43º el viernes o Sevilla y Badajoz donde podríamos llegar a 42º. También se esperan 41º en Lleida, Logroño, Toledo o Ciudad Real. En Madrid la máxima del viernes serían 39º y en Valencia 32º, con ese alto índice de humedad que sigue acompañándonos todo el verano en el litoral mediterráneo.