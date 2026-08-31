Mercedes Martín advierte de "hasta 44 grados en el sur": "Septiembre arrancará con calor de pleno verano"

Septiembre estrena calendario meteorológico, pero el tiempo seguirá teniendo poco de otoñal. Este martes, 1 de septiembre, comienza el otoño meteorológico, que comprende los meses de septiembre, octubre y noviembre, aunque durante los próximos días el ambiente continuará siendo plenamente veraniego en buena parte de España.

La semana estará marcada por el predominio de la estabilidad y por temperaturas altas para la época del año. Las precipitaciones serán en general escasas, con algunas lluvias débiles en el Cantábrico. A mediados de semana tampoco se descarta la formación de tormentas, localmente fuertes, en puntos del este peninsular.

El martes, un día de contrastes

El primer día de septiembre todavía dejará dos ambientes bastante diferentes. Las altas presiones mantendrán la estabilidad en la mayor parte del país, mientras que Galicia y el Cantábrico tendrán más nubosidad y alguna precipitación débil.

También habrá nubes durante la mañana en Alborán y buena parte del tercio oriental peninsular, con probables precipitaciones débiles y sin descartar alguna tormenta en puntos del sureste. En el bajo Ebro y el litoral de la Comunidad Valenciana podrán producirse lloviznas, aunque la tendencia será a la apertura de claros durante la tarde. También son posibles algunos chubascos o tormentas en la Ibérica sur y los Pirineos.

Las temperaturas máximas subirán en el norte peninsular, bajarán en el sur y el este y cambiarán poco en el resto. Aun así, podrán superarse los 35 ºC en los valles del cuadrante suroeste.

Las noches seguirán siendo cálidas en el litoral mediterráneo, las depresiones del nordeste y las zonas bajas de Andalucía, donde las mínimas no bajarán de los 20 ºC. En Canarias, los alisios podrán dejar rachas muy fuertes durante la tarde.

El calor se intensifica a partir del miércoles

El ascenso térmico se hará mucho más evidente desde el miércoles y continuará durante la segunda mitad de la semana. Los valores más extremos se esperan en el interior de Andalucía, donde las predicciones sitúan actualmente el techo del episodio en torno a los 44 grados.

En Palma del Río (Córdoba), tras los 38 ºC previstos para el martes y los 41 ºC del miércoles, podrían alcanzarse los 44 ºC el jueves. El viernes todavía se esperan 43 ºC y el sábado, 42 ºC. También Cantillana (Sevilla) podría llegar a los 44 ºC el jueves, mientras que en Andújar (Jaén) el máximo se alcanzaría un día después, con 44 ºC el viernes tras los 43 ºC previstos para el jueves.

La escalada se apreciará también en las capitales. Córdoba pasará de 37 ºC el martes a 39 ºC el miércoles y 43 ºC el jueves y el viernes, con 42 ºC todavía previstos para el sábado. En Toledo, las máximas subirán progresivamente desde los 37 ºC del martes hasta los 42 ºC del viernes.

El calor ganará fuerza asimismo en el nordeste. Lleida comenzará septiembre con unos 33 ºC, alcanzará 36 ºC el miércoles y 38 ºC el jueves, antes de llegar a 41 ºC el viernes y mantenerse cerca de los 40 ºC el sábado.

La subida también se notará durante la noche. En Palma del Río, por ejemplo, la mínima podría pasar de 18 ºC el martes a 22 ºC el jueves y el viernes y 25 ºC el sábado, por lo que aumentarán las noches tropicales en las zonas más afectadas por el episodio.

Bilbao podría pasar de 26 a 42 grados

El contraste más acusado de la semana podría producirse lejos del sur, en la vertiente cantábrica. En Bilbao, la máxima prevista es de 26 ºC el martes, 28 ºC el miércoles y 32 ºC el jueves. El viernes podría alcanzar los 42 ºC. Una subida de 16 grados en apenas tres días.

Después, los termómetros volverían a bajar, hasta unos 36 ºC el sábado y 30 ºC el domingo. En este fuerte ascenso puede desempeñar un papel importante el viento del sur y el efecto foehn. Al descender hacia la vertiente cantábrica, el aire se comprime, se seca y se recalienta, lo que favorece incrementos muy acusados de temperatura.

El máximo previsto para el viernes se encuentra todavía a varios días vista, por lo que deberá confirmarse en las próximas actualizaciones.

El 1 de septiembre también comienza la temporada de borrascas y DANAS

El comienzo del mes trae además otra novedad meteorológica. Este martes arranca la temporada 2026-2027 de nombramiento de borrascas y DANAS de gran impacto, la décima campaña desde que España se incorporó a este sistema europeo.

La nueva lista está formada por 21 nombres, desde Adam hasta Walter, alternando masculinos y femeninos. No todas las borrascas o DANAS recibirán nombre: el sistema se reserva para aquellos episodios con capacidad para generar un impacto importante y que cumplan los criterios establecidos para su nombramiento.

AEMET forma parte del Grupo Suroeste europeo, junto con los servicios meteorológicos de Francia, Portugal, Bélgica, Luxemburgo y Andorra. El objetivo del sistema es facilitar la identificación de los grandes temporales y mejorar la comunicación de los avisos y del riesgo a la población.