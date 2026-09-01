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Datos ofrecidos por AEMET
aumento nubosidad
El calor de récord de este verano, promete regresar esta semana: la previsión de César Gonzalo
El día arrancaba con algunos chubascos y nubes abundantes en el sureste, al final de la tarde irán a menos. Se mantienen los cielos grises en el extremo norte y en el resto de nuevo ambiente poco nuboso. Mientras tanto en Canarias aumentan viento y oleaje. Hoy las temperaturas suben en el norte y bajan ligeramente en el este.
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El verano terminó ayer, por lo menos para meteorólogos y climatólogos. Es lo que se conoce como verano meteorológico, que va desde el 1 junio al 31 de agosto. Por lo tanto, podemos hacer balance de como ha sido, AEMET ya lo ha hecho de forma provisional: El de este año ha sido el más caluroso desde que hay registros. Con una anomalía de temperaturas que alcanza los 2,5º por encima del valor referencia. Cifra que se calcula promediando la temperatura de los veranos desde 1990 a 2020. El segundo lugar en el ranking lo ocupa el de 2024 y el tercer puesto el del año 2022.
El calor seguirá siendo noticia
Comenzamos septiembre con la promesa de revivir el calor de los días más duros de agosto. Se prevé que entre el jueves y viernes regresen los 40ºC a la península. En concreto podrán llegar a unos impresionantes 42º en Bilbao y Badajoz; 41º en Lleida, Zaragoza, Pamplona y Logroño; En el centro rozaremos los 40º; En el valle del Guadalquivir llegarán a 43º medidos a la sombra. Son temperaturas que de media quedarán más de 10ºC de los valores habituales para un 4 de septiembre.
Subida en el norte
En la mitad norte es donde el calor aumenta. De forma acusada en el interior del País Vasco, Navarra y la Rioja. La subida será más ligera en Castilla y León donde ya alcanzan los 30ºC medidos a la sombra. En cambio, en el este, se espera una bajada temporal de los valores máximos fruto de los chubascos con los que hemos comenzado el día.
Mas nubesA lo largo de la madrugada los chubascos han ido apareciendo en el sureste peninsular. Durante la mañana alguno se producía en Murcia, el este de Andalucía, Comunidad Valenciana e incluso podrán rozar Ibiza y Formentera. En estos puntos según avance la tarde serán menos probables. Se prevén algunas tormentas puntuales en Pirineos y zonas de serranía de Cuenca y Albacete. Además, los cielos grises se mantendrán en el norte de Galicia y las comunidades del Cantábrico, donde podrán darse algunas lloviznas. En el resto predominarán los grandes claros en una jornada de fuerte viento en Canarias y de oleaje en sur de Gran Canaria y de Tenerife. Mañana tendremos un nuevo ascenso de las temperaturas, en esta ocasión será más generalizado.
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