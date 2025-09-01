Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
La previsión

Roberto Brasero advierte de que "aún queda verano"

Septiembre llega con algunas tormentas fuertes y una generalizada bajada de temperaturas. Pero no tardarán mucho en volver a subir.

Roberto Brasero advierte de que "aún queda verano"

Roberto Brasero advierte de que "aún queda verano"

Roberto Brasero
Publicado:

Hoy está siendo un auténtico día de estrenos: hemos empezado semana y mes a la vez, las teles y radios han comenzado sus nuevas temporadas, en Antena 3 Noticias hemos estrenado nueva línea gráfica y hasta el otoño se ha estrenado ya. Hablo del otoño climatológico que, como ya he explicado otras veces, se corresponde con trimestres exactos (en este caso, septiembre, octubre y noviembre) y no coincide con el inicio que todos conocemos, el otoño astronómico (que este año empezará el próximo 22 de septiembre). Y hablo también de cierto aroma otoñal que ha tenido el día de hoy, con algunas de esas trombas fuertes de agua propias del inicio de la estación, como la que ha caído esta madrugada en Tordera, provincia de Barcelona, y sobre todo por ese ambiente más fresco a primera hora y menos caluroso por la tarde. Hoy hemos tenido mínimas de 0,4 º en Cabaña Verónica, en los Picos de Europa; 1,9 º en Astún, pirineo oscense, y solo 2,7 º en el municipio de Cuéllar, provincia de Segovia. Y las máximas de esta no están siendo demasiado calurosas, salvo de nuevo en la Región de Murcia o en la provincia de Alicante: 35º hemos alcanzado hoy en Totana y en Elche.

Tormentas y un frente

Este martes seguirán bajas las temperaturas de primera hora, similares a las de hoy, e incluso perderán algunos grados en el área mediterránea, solo que ahí siguen siendo muy elevadas y los más madrugadores aún saldrán a la calle con temperaturas por encima de 20° en este de Andalucía, la Región de Murcia o la Comunidad Valenciana. En el sur de Valencia y el litoral catalán hay probabilidad de alguna tormenta al inicio de la jornada, pero luego, en cuanto a las precipitaciones, el día vendrá marcado por un frente que entrará con Galicia y dejará algunas lluvias en esta comunidad, sobre todo en las Rías Bajas. En el resto del noroeste se irá nublando, pero sin precipitaciones, y en el resto de España predominará el sol durante la mayor parte de la jornada.

Vuelven a subir las temperaturas

Eso hará que por la tarde, ya mañana mismo, recuperemos algunos grados en toda España, salvo en Canarias, donde no cambian, y en el área mediterránea, donde bajarán algunos grados. Mañana ya no se espera superar los 34 grados en ningún lugar de España… pero pasado sí. Y es que el miércoles seguirán subiendo las temperaturas de manera generalizada, salvo en Galicia, Canarias y el litoral mediterráneo, donde se mantendrán sin cambios. Ya el miércoles volveremos a superar los 35º en el valle del Guadalquivir y los 30º en la zona centro. Y ese día también hará menos fresco a primera hora: aún queda verano.

