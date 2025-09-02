Empieza la remontada de las temperaturas tras un amanecer de bufanda en puntos del norte

Podría parecer una exageración, amanecer de bufanda en el mes de septiembre. Pero así ha sido en municipios como Cuéllar (Segovia), Ucero (Soria) o Palacios de la Sierra (Burgos) donde los termómetros a eso de las 7:30 horas de la mañana solo marcaban 2ºC según datos de AEMET. Frío de pleno invierno a primera hora del día, en un 2 de septiembre, tras vivir un mes de agosto con la ola calor más intensa desde que hay registros.

Empiezan a recuperarse

Esta misma tarde comenzarán los ascensos de las temperaturas. Será especialmente palpable en el norte, donde las máximas ganarán de golpe hasta 6º. Llegarán a los 27ºC en Bilbao y Oviedo; A los 25ºC en Santander y A Coruña. Regresan los 30ºC a Albacete y Zaragoza. Se superarán en Murcia con 34ºC y Córdoba con 33º. En Castilla y León la tarde dejará valores de hasta 26º en Valladolid y próximos a las 23º en el resto. En Baleares, Canarias y el litoral de levante será donde las temperaturas desciendan.

Frentes desgastados

Es la tendencia de los próximos días, el paso de varios sistemas frontales, de momento débiles. El que llega en este martes, dejará algunas lluvias fugaces en Galicia. Será más probables en A Coruña y Pontevedra, llegarán más dispersas a Lugo e incluso podrían extenderse al oeste de Asturias. De cara a la noche las precipitaciones tenderán a remitir. En zonas de montaña del Pirineo y Baleares no se puede descartar la aparición de alguna tormenta. Mientras tanto en Canarias las nubes quedarán retenidas en el norte del archipiélago. Se esperan rachas deviento puntalmente fuertes en las islas y costas del norte. En el resto predominará el tiempo estable, con cielos abiertos pero decorados con abundantes nubes de tipo alto.

Subida a trompicones

Mañana tendremos una nueva subida de los termómetros junto con la llegada durante la tarde de un nuevo sistema frontal a Galicia. Será el responsable de volver a dejar lluvias al extremo norte y además de provocar que durante el jueves las máximas bajen en la mitad norte. Será solo un paso atrás por que durante el viernes y el sábado el calor seguirá recuperándose, hasta que el domingo un nuevo sistema frontal nos traiga otra bajada.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' enAtresplayer.