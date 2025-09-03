Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Tiempo estable

Continúa el ascenso térmico: César Gonzalo anuncia la vuelta al verano, en su versión más suave

Tiempo estable salvo por el paso de un nuevo frente frío por el noroeste, con algunas lluvias débiles en Galicia, que pueden llegar a Asturias. Acompañadas de fuertes rachas de viento y, en las costas gallegas de oleaje. Nuevo amanecer de temperaturas frías, seguido de una tarde de nueva subida de las temperaturas.

César Gonzalo

Continúan los cambios en el tiempo lo que queda de semana. | Antena 3 Noticias

César Gonzalo
Publicado:

Dos estaciones en el mismo día, es lo que nos deja este miércoles. Hemos comenzado la jornada con bajas temperaturas durante la madrugada. Con un amanecer que deja valores que perfectamente podrían ser de mediados de otoño. En cambio, durante la tarde volveremos al verano, un suave verano. Con máximas que superarán la barrera sicológica de los 30ºC en casi todo el territorio. La Excepción la encontraremos en el noroeste.

Otro frente

Un nuevo sistema frontal llega desde el Atlántico. Será poco activo, dejará lluvias débiles en Galicia, que se podrían extender al oeste de Asturias y de León. Regiones donde el viento podrá alcanzar rachas fuertes. Provocando que el estado de la mar empeore, con oleaje previsto de hasta 4 metros de altura en el litoral de A Coruña y de Pontevedra. Por la tarde podría aparecer algún chubasco en el interior del Principado de Asturias, norte de Navarra y de Huesca. En el resto predominará el tiempo estable, dejando cielos grises en el norte de Canarias y sol en el resto del país.

Vuelta al verano

Miércoles de ascenso de las máximas. Será especialmente marcado en el interior, donde añadiremos a las temperaturas de ayer hasta 7 ºC. Alcanzaremos la barrera sicológica de los 30º en Madrid, Huesca y Bilbao. Se superarán con 33 ºC en Badajoz, en Ciudad Real, Logroño, Lleida y Zaragoza. Regresan los más de 35º en el Guadalquivir y Murcia. Castilla y León rozarán los 30ºC. Las más bajas las esperamos en A Coruña y Pontevedra con 24 ºC; en Oviedo, Santander y Las Palmas de Gran Canaria esperamos unos 26º.

Mañana paso atrás

Un nuevo frente se encargará de volver a refrescar el ambiente en la mitad norte, en el resto las temperaturas apenas cambiarán. En un día en el que las lluvias continuarán en Galicia, de forma débil regresarán al extremo norte, y en forma de chaparrones vespertinos podrán descargar en Cataluña y el interior de Castellón. En el resto de mantiene el tiempo estable. Será un paso atrás, para que las máximas cojan carrerilla.

Nuevas subidas

Durante el viernes y el sábado las máximas seguirán incrementándose, salvo en el este. Serán días con el sol de vuelta en las costas Cantábricas, con ambiente que ya será relativamente caluroso de cara al sábado. En el que la llegada de un frente más activo podrá dejar lluvias fuertes en Galicia. A lo largo del domingo se extenderán al resto del noroeste, provocando que los termómetros se desplomen en esta zona.

