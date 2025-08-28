La previsión de Roberto Brasero: un pequeño respiro en las temperaturas, pero que no durará mucho

Hemos empezado hoy el jueves con temperatura más bajas y se ha notado ese cierto refresco que hemos tenido a primera hora con mínimas que se han quedado en 17° en Madrid capital en 9° en el caso de León , y una mínima de 3° en picos de Europa, por destacar algunos ejemplos.

Luego durante el día las máximas no han sido muy elevadas salvo en la Región de Murcia y la provincia de Alicante donde se están registrando hoy las más altas de toda España: 37º en Alicante capital, 37,6º en Murcia, ¡casi 38º en Elche! Sin embargo en Toledo o Cáceres hoy no hemos llegado a los 30º, por seguir con otros ejemplos.

La previsión nos dice que esta próxima madrugada seguirán bajando las temperaturas en toda la península y Baleares, salvo en el noroeste peninsular, caliza, Asturias y León. Si tendrán una madrugada algo menos fresca en cambio en el resto de España mañana normal madrugadores se encontrarán con el mismo tiempo que hoy o incluso algunos grados menos.

Y luego por la tarde, ya las máximas serán recuperando, sumando grados en el oeste peninsular no cambian en Canarias y donde si bajarán este viernes será en esa zona donde está haciendo tanto calor restando un par de grados o tres en zonas de Almería, Alicante y región de Murcia. 35º es la máxima prevista para en Murcia capital y 35º también en Sevilla donde hoy se han quedado en 32º.

Tormentas en retirada

También ha venido marcado hoy el día por las fuertes precipitaciones que se han registrado en Cataluña Y Baleares, tormentas que han descargado con torrencialidad en algunos casos y fuertes rachas de viento, como han podido comprobar en Alcúdia, en Mallorca, o en buena parte de la de Menorca o en el litoral y prelitoral de Barcelona además de áreas de los Pirineos.

Hasta las 21 horas de hoy siguen vigentes avisos de nivel naranja por tormentas estas zonas pero luego pasarán a nivel amarillo. En el litoral catalán, donde se mantienen hasta las 5 dela madrugada, y en Mallorca y Menorca hasta mañana a las siete de la tarde.

Las tormentas del este irán perdiendo fuerza mientras que por el noroeste llega un frente que podrá dejar lluvias en Galicia, una novedad en este seco verano que tienen por allí. Mañana sobre todo por la tarde podrán ser algo más consistentes las precipitaciones en la comunidad gallega sin llegar a ser fuertes ni demasiado abundantes.

Las lluvias irán afectando de forma ocasional al Cantábrico, para reactivarse nuevamente en el Pirineo y en el nordeste de Cataluña con tormentas al final del día. En el resto de la Península se prevé un tiempo más estable, con nubes en el sur tendiendo a despejar, mientras que en Canarias, será en el norte de las islas donde encontraremos los cielos nubosos con posibles precipitaciones débiles y dispersas en las islas de mayor relieve.

