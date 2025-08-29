César Gonzalo anuncia que agosto se despide con un fin de semana de vaivén térmico

Vaivén térmico, es uno de los titulares que barajábamos durante esta madrugada para definir el tiempo del fin de semana. Finalmente nos quedamos con fugaz subida. Porque el calor, que ayer casi perdimos, hoy comienza a recuperarse y mañana sábado regresa totalmente. Aunque no durará mucho. Porque durante el domingo las máximas volverán a bajar. En cuanto al estado de los cielos, los frentes atlánticos seguirán recorriendo el norte.

Primera subida

Durante este viernes, a pesar del ‘frío’ amanecer, las temperaturas máximas subirán ligeramente en casi todo el territorio. Será un ascenso ligero, que añadirá de 2º a 3º a los termómetros. Hoy regresan los 30 ºC a Madrid, Zamora, Cáceres y Zamora. En Córdoba se prevén 35 ºC y en Badajoz los 32 ºC. También se notará en el norte con 27 ºC previstos en Oviedo y 25 ºC en Bilbao. El intenso calor de ayer disminuye en Murcia con 36º y 33º en Alicante. En Canarias las temperaturas se mantienen estables con 29ºC en Santa Cruz de Tenerife y 25º en Las Palmas de Gran Canaria.

Frentes atlánticos

Durante los próximos días seguirán recorriendo el norte. Hoy viernes dejarán lluvias en Galicia, Asturias, Cantabria y el País Vasco. Acompañadas de rachas de viento fuertes y de olas que podrían llegar a los cuatro metros de altura. Se desactivan los avisos por fuertes tormentas en Cataluña y la Comunidad Valenciana. Pero aún se mantienen en Mallorca. Chubascos que también podrían extenderse a Ibiza, y de forma mucho más débil al litoral catalán. Las nubes seguirán retenidas en el norte de Canarias por el fuerte viento alisio. En el resto el tiempo estable se mantendrá con abundantes nubes de tipo alto, que no dejarán precipitaciones.

Finde de Vaivén térmico

Mañana sábado el ascenso será generalizado, y más pronunciado que el de hoy, añadiendo hasta 5º a 6º a las máximas de golpe. Ambiente casi caluroso con nubes y claros en las costas del cantábrico, y cielos cubiertos con precipitaciones débiles en Galicia. En el resto predominará la tranquilidad. Un nuevo frente llegará para despedir agosto con dos consecuencias. La primera una bajada de las temperaturas en el oeste, la segunda el regreso de las tormentas. Podrán ser fuertes en Navarra, norte de Aragón y de Cataluña. Además, las lluvias regresarán y con abundancia a Galicia, Asturias, Cantabria y especialmente en el norte del País Vasco.

