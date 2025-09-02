Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
La previsión

Roberto Brasero avisa: "Suben de nuevo las temperaturas en la mayor parte de España"

Vuelven a subir las temperaturas en la mayor parte de España. Este miércoles será menos fresco al amanecer y la tarde de nuevo más cálida.

Roberto Brasero: "Suben de nuevo las temperaturas"

Roberto Brasero: "Suben de nuevo las temperaturas"

Roberto Brasero
Actualizado:
Publicado:

Hasta aquí llegó la bajada de temperaturas. De momento… El jueves otra vez bajarán por el Cantábrico, con un nuevo frente, y seguirán igual en el resto de España. Igual a las de mañana miércoles que ya serán superiores a las de estos días.

Esa subida de la temperaturas se debería notar ya a primera hora, con unas mínimas más altas que las de estos días, y ya por encima de los 10º en capitales de Castilla y León donde hemos estado amaneciendo con 6º o 7º. Y en algunos pueblos incluso más baja: la mínima hoy en el observatorio de AEMET en Cuéllar, provincia de Segovia ha sido de 0,7º, y en Palacios de la Sierra, Burgos, de dos graditos nada más.

Mañana seguirá fresco el amanecer en esas zonas, pero no tanto como el de hoy. Y en el sur, litoral mediterráneo y Canarias, otra noche tropical, con mínimas por encima de los 20º. Y frente a las costas de Barcelona ya no se esperan esos cumulonimbos tormentosos que nos han dado el buenos días en estos dos primeros amaneceres de septiembre.

Mañana el sol será el protagonista

Sol y más calor por la tarde

La tarde del miércoles será de nuevo más cálida, salvo en litoral mediterráneo y Canarias donde apenas cambiarán respecto a las de hoy y en el noroeste peninsular donde pueden bajar ligeramente.

Y es que mañana será un día de mucho sol en General pero en Galicia y Asturias se Prevén cielos nublados por la llegada de un frente atlántico que dejará lluvias en la comunidad gallega, débiles en general aunque en los litorales, pueden ir acompañadas de tormenta.

El viento también será fuere en estas dos regiones. Vientos de componente sur junto a los cielos despejados en la mayoría de los territorios elevarán las máximas hasta los 31º en Madrid, pero también en Bilbao; 32º en Teruel y Valencia; 33º en Toledo y Badajoz, 34º en Zaragoza y 35º otra vez en Murcia –como hoy- pero mañana también Sevilla . Y hasta 36º en Córdoba.

