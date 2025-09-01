Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Otoño meteorológico

Estrenamos el otoño meteorológico con temperaturas a la baja: César Gonzalo avanza la previsión de la semana

Septiembre empieza con una importante bajada de las temperaturas, en una semana en la que el calor regresará paulatinamente. Lluvias débiles, viento y oleaje en las comunidades del Cantábrico y resto de Galicia. Durante la tarde las tormentas pueden dejar algunos chubascos en Cataluña y el norte de Aragón. En Canarias las precipitaciones se quedan en el norte de las islas.

César Gonzalo

Estrenamos el otoño meteorológico con temperaturas a la baja | Antena 3 Noticias

César Gonzalo
Publicado:

Hoy comienza el otoño, por lo menos, en el mundo de la meteorología que utiliza meses completos para cada estación. En el caso de la otoñal, arranca el uno de septiembre, justo hoy. Cosa diferente es el comienzo astronómico, con el que estamos más familiarizados, que llegará el próximo 22 de septiembre.

Lunes de otoño

Así se presenta el día de hoy en cuanto a los termómetros, con una importante bajada que se ha dejado sentir desde primera hora con un frío amanecer. Por la tarde salvo en las costas de Alicante y Murcia donde el calor se acentúa, en el resto refresca. Prácticamente desaparecen los 30ºC, solo se alcanzarán en Andalucía, Badajoz y Palma. En cambio, apenas llegarán a los 20 ºC en Lugo y Segovia. Se prevén 22 ºC en el Cantábrico; No pasarán de los 25º en Madrid, Teruel, Logroño y Albacete; En Canarias las temperaturas oscilarán entre los 28 ºC de Santa Cruz de Tenerife y los 26º de Las Palmas de Gran Canaria.

Frente atlántico

Será la tónica de esta semana, el paso de frentes que rozarán el extremo norte. Durante este lunes tendremos lluvias débiles en Galicia, Asturias, Cantabria y el País Vasco, acompañadas de fuerte viento y de oleaje de hasta 4 metros de altura. Las tormentas pierden fuerza en el nordeste, aún podrán dejar algunos chubascos en el entorno de los Pirineos. Al final de la tarde podría darse algún chubasco Tarragona y a última hora del día se prevé en Valencia y Castellón. Las islas Canarias seguirán bajo los efectos del viento alcanzado algunas rachas fuertes. Dejando cielos grises en el norte de las islas y en las de mayor relieve, lluvias débiles. En Baleares también se esperan oleaje en el norte y algún chubasco por la tarde.

Volverá el calor

La primera semana de septiembre comenzó con ambiente casi ‘frío’ pero terminará calurosa. Las temperaturas irán ascendiendo gradualmente a lo largo de los próximos días. Para dar paso a un sábado en las temperaturas en la mitad sur podrán superar los 36º-37ºC. Más calor, con precipitaciones que seguirán rondando los cielos de extremo norte.

