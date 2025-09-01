Estrenamos el otoño meteorológico con temperaturas a la baja: César Gonzalo avanza la previsión de la semana

Hoy comienza el otoño, por lo menos, en el mundo de la meteorología que utiliza meses completos para cada estación. En el caso de la otoñal, arranca el uno de septiembre, justo hoy. Cosa diferente es el comienzo astronómico, con el que estamos más familiarizados, que llegará el próximo 22 de septiembre.

Lunes de otoño

Así se presenta el día de hoy en cuanto a los termómetros, con una importante bajada que se ha dejado sentir desde primera hora con un frío amanecer. Por la tarde salvo en las costas de Alicante y Murcia donde el calor se acentúa, en el resto refresca. Prácticamente desaparecen los 30ºC, solo se alcanzarán en Andalucía, Badajoz y Palma. En cambio, apenas llegarán a los 20 ºC en Lugo y Segovia. Se prevén 22 ºC en el Cantábrico; No pasarán de los 25º en Madrid, Teruel, Logroño y Albacete; En Canarias las temperaturas oscilarán entre los 28 ºC de Santa Cruz de Tenerife y los 26º de Las Palmas de Gran Canaria.

Frente atlántico

Volverá el calor

Será la tónica de esta semana, el. Durante este lunes tendremosdébiles en Galicia, Asturias, Cantabria y el País Vasco, acompañadas dey dede altura. Las tormentas pierden fuerza en el nordeste, aún podrán dejar algunos chubascos en el entorno de los Pirineos. Al final de la tarde podría darse algún chubasco Tarragona y a última hora del día se prevé en Valencia y Castellón. Las islas Canarias seguirán bajo los efectos del viento alcanzado algunas rachas fuertes. Dejando cielos grises en el norte de las islas y en las de mayor relieve, lluvias débiles. En Baleares también se esperan oleaje en el norte y algún chubasco por la tarde.La primera semana de septiembre comenzó conpero terminará calurosa. Las temperaturas irána lo largo de los próximos días. Para dar paso a unen las temperaturas en la mitad sur podrán superar los. Más calor, con precipitaciones que seguirán rondando los cielos de extremo norte.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' enAtresplayer.