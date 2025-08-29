Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
La Previsión
Tus Imágenes
El Equipo
Actualidad

La previsión

La previsión de Roberto Brasero: "El verano sigue, pero menos caluroso"

Este domingo 31 de agosto termina el verano climatológico, que es un concepto teórico, porque el tiempo de verano aún va a seguir. Eso sí, salvo en el este y Canarias, será un verano más suave y con noches más frescas.

La previsión de Roberto Brasero: "El verano sigue, pero menos caluroso"

La previsión de Roberto Brasero: "El verano sigue, pero menos caluroso"

Publicidad

Roberto Brasero
Publicado:

Vuelven a subir las temperaturas este sábado tanto las mínimas de primera hora como las máximas de por la tarde, salvo la Comunidad Valenciana, zona de litoral donde bajarán algún grado aún así siguen siendo altas fácilmente pasaremos de 30 en el este y alcanzaremos los 35 o 36 en el sur capitales como Córdoba, Sevilla y otro día más Murcia, aunque ya no los 37 y medio de ayer en el caso de la capital murciana.

Más suave serán la del norte, pero también superando los 25° y con un día más soleado. Hoy tenemos un frente llegando a Galicia, donde tenemos incluso precipitaciones que vienen muy bien para las zonas incendiadas y ese frente avanzará durante la tarde por el cantábrico incluso noreste de Cataluña donde hoy por la noche podemos tener algunas tormentas, pero mañana ya se habrá alejado el riesgo de lluvia desaparece y se irán abriendo los cielos para dejar pasar más rato de sol en el último sábado de agosto.

Y para el domingo, si es probable que vuelva la lluvia a la mitad norte peninsular con la llegada de un nuevo frente que dejaría tormentas localmente fuertes en zonas del interior nordeste, sin descartar el norte de Galicia y cordillera Cantábrica.

Ahora mismo volvemos a tener avisos de nivel naranja este domingo en Huesca y Lleida por la posibilidad de fuertes lluvias y granizo. En el resto de la Península y Baleares predominarán cielos poco nubosos o con nubes altas avanzando de oeste a este y con alguna nube baja por la mañana en el Mediterráneo mientras que en Canarias tendremos nubes en los nortes de las islas con probables lluvias débiles y más soleado en la cara sur.

Las temperaturas bajarán el domingo en la mitad occidental de la península y en el resto apenas cambiarán o incluso subirán en Valencia o en el Ebro.

¿Cómo vienen septiembre?

Para empezar la semana que viene no será muy calurosa en general. Así se desprende del mapa de anomalías que podéis encontrar en la página web de Aemet.

Este mapa representa las temperaturas previstas para una semana y si van a estar por encima o por debajo de la temperatura media que solemos tener en esa fecha. En el caso de la semana que viene, la primera de septiembre, vemos temperaturas por debajo de la media en la mayor parte de España, salvo en Canarias y el Mediterráneo donde todavía estarían por encima.

Si nos vamos a la siguiente semana del ocho al 14 de septiembre, ya se iguala sobre la media, es decir, ya no encontramos anomalías negativas y sí tenemos de nuevo una anomalía positiva en el Mediterráneo y Canarias, donde, según esta previsión, seguirá siendo un ambiente muy caluroso muy veraniego, casi parecido al que seguimos teniendo ahora.

Y sí sería también el tiempo, o al menos las temperaturas, de la tercera semana de septiembre. Estas previsiones son a medio o largo plazo y hay que tomarlas con precaución, sobre todo en estas fechas: ya sabemos que pueden cambiar casi de un día para otro por la presencia de algunas borrascas que ahora no van a salir en estos pronósticos pero sí que sí podrían aparecer en el tiempo y de las que tendríamos conocimiento o 3 o 4 días vista.

De momento esas noches frescas y días no muy calurosos que hemos tenido estos últimos días de agosto –salvo en el sureste- se prolongará también para la primera semana de septiembre.

Termina el verano climatológico

Hay que tener en cuenta que septiembre ya forma parte del otoño climatológico, es decir en climatología se toman los trimestres exactos para definir las estaciones y el verano corresponde a junio julio y agosto. Por lo tanto el próximo 31 de agosto domingo termina el verano climatológico.

Es un concepto teórico que sirve para hacer por ejemplo estudios comparativos y balances meteorológicos. Luego tenemos el verano astronómico, que todos conocemos popularmente y ese termina el próximo 23 de septiembre.

A partir de ahí ya así será otoño en el calendario… y en el tiempo lo será cuando empiezan las lluvias y las temperaturas significativamente más bajas y eso de momento no lo vemos, aunque ahora refresque un poco por las noches y haga menos calor por las tarde que el que ha estado haciendo este agosto: el verano sigue, pero un verano más suave.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

Publicidad

El Tiempo

La previsión de Roberto Brasero: "El verano sigue, pero menos caluroso"

La previsión de Roberto Brasero: "El verano sigue, pero menos caluroso"

César Gonzalo

César Gonzalo anuncia que agosto se despide con un fin de semana de vaivén térmico

Un pequeño respiro en las temperaturas, pero que no durará mucho

La previsión de Roberto Brasero: un pequeño respiro en las temperaturas, pero que no durará mucho

César Gonzalo
Bajada de las temperaturas

Jueves con temperaturas de otoño y más tormentas en el nordeste, la previsión del tiempo de César Gonzalo

Roberto Brasero
La previsión

Roberto Brasero avisa: "Mar de fondo, viento y tormentas"

César Gonzalo
DESCENSO TÉRMICO

César Gonzalo anuncia el primer paso atrás del calor, en un día de fuertes tormentas en el este

Se activa el aviso de nivel naranja en Aragón y el interior de Cataluña por fuertes tormentas y granizadas. Se podrán extender a Castilla y León, Navarra, La Rioja y, con menor fuerza, en el resto de sierras del este. Las lluvias seguirán en el norte de Canarias, Galicia y Comunidades del Cantábrico, en un día en el que las temperaturas máximas bajan.

Previsión para el miércoles 27 de agosto
La previsión

Roberto Brasero: "El miércoles bajan las temperaturas y el jueves más"

Este miércoles hará menos calor que hoy y las tormentas serán más fuertes. Nos visita una vaguada de aire frío que nos complicará el tiempo hasta el viernes

César Gonzalo

Mañana el otoño da un primer aviso, según César Gonzalo, gracias al frente atlántico que llega hoy

El tiempo del martes 26 de agosto

Roberto Brasero: "Esta semana, menos calor... aunque no en todas partes"

El Ayuntamiento prepara intervenciones nocturnas para retirar estos restos

Nueva marea de piedras y cascotes en la playa de Ondarreta de San Sebastián

Publicidad