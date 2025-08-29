La previsión de Roberto Brasero: "El verano sigue, pero menos caluroso"

Vuelven a subir las temperaturas este sábado tanto las mínimas de primera hora como las máximas de por la tarde, salvo la Comunidad Valenciana, zona de litoral donde bajarán algún grado aún así siguen siendo altas fácilmente pasaremos de 30 en el este y alcanzaremos los 35 o 36 en el sur capitales como Córdoba, Sevilla y otro día más Murcia, aunque ya no los 37 y medio de ayer en el caso de la capital murciana.

Más suave serán la del norte, pero también superando los 25° y con un día más soleado. Hoy tenemos un frente llegando a Galicia, donde tenemos incluso precipitaciones que vienen muy bien para las zonas incendiadas y ese frente avanzará durante la tarde por el cantábrico incluso noreste de Cataluña donde hoy por la noche podemos tener algunas tormentas, pero mañana ya se habrá alejado el riesgo de lluvia desaparece y se irán abriendo los cielos para dejar pasar más rato de sol en el último sábado de agosto.

Y para el domingo, si es probable que vuelva la lluvia a la mitad norte peninsular con la llegada de un nuevo frente que dejaría tormentas localmente fuertes en zonas del interior nordeste, sin descartar el norte de Galicia y cordillera Cantábrica.

Ahora mismo volvemos a tener avisos de nivel naranja este domingo en Huesca y Lleida por la posibilidad de fuertes lluvias y granizo. En el resto de la Península y Baleares predominarán cielos poco nubosos o con nubes altas avanzando de oeste a este y con alguna nube baja por la mañana en el Mediterráneo mientras que en Canarias tendremos nubes en los nortes de las islas con probables lluvias débiles y más soleado en la cara sur.

Las temperaturas bajarán el domingo en la mitad occidental de la península y en el resto apenas cambiarán o incluso subirán en Valencia o en el Ebro.

¿Cómo vienen septiembre?

Para empezar la semana que viene no será muy calurosa en general. Así se desprende del mapa de anomalías que podéis encontrar en la página web de Aemet.

Este mapa representa las temperaturas previstas para una semana y si van a estar por encima o por debajo de la temperatura media que solemos tener en esa fecha. En el caso de la semana que viene, la primera de septiembre, vemos temperaturas por debajo de la media en la mayor parte de España, salvo en Canarias y el Mediterráneo donde todavía estarían por encima.

Si nos vamos a la siguiente semana del ocho al 14 de septiembre, ya se iguala sobre la media, es decir, ya no encontramos anomalías negativas y sí tenemos de nuevo una anomalía positiva en el Mediterráneo y Canarias, donde, según esta previsión, seguirá siendo un ambiente muy caluroso muy veraniego, casi parecido al que seguimos teniendo ahora.

Y sí sería también el tiempo, o al menos las temperaturas, de la tercera semana de septiembre. Estas previsiones son a medio o largo plazo y hay que tomarlas con precaución, sobre todo en estas fechas: ya sabemos que pueden cambiar casi de un día para otro por la presencia de algunas borrascas que ahora no van a salir en estos pronósticos pero sí que sí podrían aparecer en el tiempo y de las que tendríamos conocimiento o 3 o 4 días vista.

De momento esas noches frescas y días no muy calurosos que hemos tenido estos últimos días de agosto –salvo en el sureste- se prolongará también para la primera semana de septiembre.

Termina el verano climatológico

Hay que tener en cuenta que septiembre ya forma parte del otoño climatológico, es decir en climatología se toman los trimestres exactos para definir las estaciones y el verano corresponde a junio julio y agosto. Por lo tanto el próximo 31 de agosto domingo termina el verano climatológico.

Es un concepto teórico que sirve para hacer por ejemplo estudios comparativos y balances meteorológicos. Luego tenemos el verano astronómico, que todos conocemos popularmente y ese termina el próximo 23 de septiembre.

A partir de ahí ya así será otoño en el calendario… y en el tiempo lo será cuando empiezan las lluvias y las temperaturas significativamente más bajas y eso de momento no lo vemos, aunque ahora refresque un poco por las noches y haga menos calor por las tarde que el que ha estado haciendo este agosto: el verano sigue, pero un verano más suave.

