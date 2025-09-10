Roberto Brasero anuncia que vuelve el tiempo de verano: "El fin de semana, más calor"

Ya se han retirado la fuertes lluvias del Mediterráneo, lluvias intensas que se dirigen en estos momentos hacia Italia. Aún así quedan todavía algunas tormentas que están cayendo en la isla de Mallorca, y es probable que por la tarde puedan darse también en el noreste de Cataluña, serían chubascos puntuales, quizá alguno de intensidad fuerte (tenemos para este miércoles avisos de nivel amarillo en Mallorca y en Girona) pero nada que ver con la situación de estos días atrás: eso ya terminó.

De hecho en la mayor parte de nuestro Mediterráneo ya ha regresado la calma con mucho sol y ascenso de temperaturas. En el centro y sobre todo mitad norte peninsular tenemos un miércoles muy nuboso y de precipitaciones por el cantábrico, mientras que en el Guadalquivir ya vamos camino de los 34°, así como en el interior de la regiones mediterráneas.

Siguen las lluvias del norte

El jueves se presenta sin avisos de ningún tipo a causa de fenómenos meteorológicos adversos en España. Donde sí volverá a llover, como este miércoles, será en el extremo norte peninsular, sobre todo mañana hacia Galicia y Asturias, con la posibilidad de algún chaparrón por la tarde en el sistema central o el sistema ibérico. Tendremos también nubes bajas o nieblas matinales en zonas de Castilla y León y Extremadura. En general en el resto de la mitad norte y zona centro tendremos menos nubes que hoy, salvo el tercio norte donde seguirá la nubosidad con esas lluvias en las zona que hemos citado.

Suben las temperaturas

Pero el protagonismo a partir del jueves ya no estará en las lluvias sino en las temperaturas que iniciarán un camino ascendente en la mayoría de nuestros territorios y el fin de semana seguirán subiendo allí donde no lo harán todavía mañana y pasado. Es el caso del noroeste peninsular: Galicia, Asturias, León y parte de Palencia, donde el jueves bajarán ligeramente las temperaturas. En el resto de España ya irán subiendo y podremos llegar a 31º en Madrid y en Ciudad Real, 33º en Badajoz, Alicante o Huelva, 35º en Murcia y hasta 36º en Córdoba.

En Canarias suben ligeramente las máximas, sin cambios en las mínimas y soplará alisio con intervalos de fuerte en zonas expuestas; tendremos intervalos nubosos en el norte de las islas con precipitaciones en las islas de mayor relieve, débiles en general, y cielos poco nubosos o con intervalos en el resto sin descartar nubosidad de evolución en el interior de Tenerife.

Vuelve el tiempo de verano

Para el viernes pueden bajar las temperaturas en el Cantábrico y también en el área mediterránea pero seguiremos sumando algún grado en el resto de España. Y así llegaremos a un fin de semana con un sábado en el que seguirán las lloviznas por la mañana en el Cantábrico y alguna tormenta en Cataluña, y con nubes altas en resto de España que no dejarán lluvias pero impedirán que suban más las temperaturas. Las máximas superarán 35 grados en el Guadalquivir y las mínimas no bajarán de 20 en el área mediterránea y el Guadalquivir.

Y el domingo tendremos un día de sol radiante, con cielos poco nubosos o despejados en amplias zonas de la Península excepto del litoral de la Comunidad Valenciana donde el viento de levante nos puede dejar una jornada de mucha nube baja y algunas lluvias débiles. Ahí bajarán las temperaturas y en el resto subirán ese día para disfrutar de un tiempo otra de vez de verano.

