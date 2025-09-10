¡Adiós vaguada! César Gonzalo anuncia que se alejan las tormentas del Mediterráneo

La parte más activa de la vaguada que ha llegado a nuestro país, se aleja del litoral Mediterráneo, y por tanto regresa el tiempo más estable. Tras unos días en los que ha preocupado mucho, las posibles lluvias torrenciales y fenómenos como los reventones, dejando fuertes rachas de viento de más de 100 km/h, hoy regresa el tiempo estable.

Últimos avisos

Aún se mantiene activos avisos de nivel amarillo en el sur de Mallorca, y en Girona en las regiones del Pirineo y del Ampurdán por fuertes chubascos. El resto del país se encuentra sin avisos activos, en un miércoles en el que un nuevo frente llega al norte. Viene con lluvias que están recorriendo el norte de Castilla y León, las comunidades del Cantábrico y con tendencia a remitir en Galicia. También en el norte de Canarias, se prevén algunas lluvias débiles en el norte de Tenerife, Gran Canaria y La Palma. En el resto tendremos un día de cielos abiertos, decorados con el paso de algunas nubes altas en la mitad norte.

Asoma el calor

Hoy de momento las máximas, ascenderán donde cambia el tiempo, en el este de la Península, y también lo harán en el norte. Se alcanzarán los 29 ºC en Barcelona, Valencia y Palma; Las más altas se darán en Córdoba y Sevilla con máximas de unos 34ºC, y la Región de Murcia con 32º; Día más cálido que el de ayer con 27º en Pamplona, Logroño y Ourense; Llegarán a los 25º en Las Palmas de Gran Canaria, Zamora y Bilbao. Será mañana jueves cuando notemos un ascenso palpable en el centro y suroeste.

Resto de la semana

Mañana un nuevo frente, muy débil, volverá a dejar precipitaciones en el extremo norte. La posibilidad de algunos chubascos se mantendrá en el este de Cataluña, en el resto seguiremos con ambiente soleado. Durante el viernes y sábado la posibilidad de fuertes chubascos regresará a Cataluña, mientras la nubosidad aumentará en Comunidad Valenciana. Con temperaturas que seguirán incrementándose en ambas jornadas. La semana terminará con tiempo estable y ambiente cálido en todo el país.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' enAtresplayer.