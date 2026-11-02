La previsión
Roberto Brasero, sobre el tiempo los próximos días: "Llega el frío"
Habrá que abrigarse más a partir de mañana y atención a las lluvias que se intensifican en el área mediterránea
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En las primeras horas de este martes, la borrasca que tenemos en Canarias puede dejarnos algunas tormentas fuertes en La Palma, El Hierro y La Gomera pero luego ya debería ir a menos y las lluvias en Canarias se irán debilitando a lo largo del martes.
Sin embargo, en el área mediterránea se van a intensificar. Este lunes ya tendremos avisos de nivel naranja en la costa de Barcelona a partir de las 22:00 horas y el martes tendremos avisos por lluvias o tormentas desde Ceuta hasta Cataluña. Será en el litoral catalán y en Baleares donde se esperan las lluvias más fuertes y abundantes, las que pueden generar algún desbordamiento o inundación súbita, también con fuertes rachas de viento, pero en general las nubes y posibles chubascos nos acompañarán mañana y el miércoles en todo el litoral mediterráneo.
Llega el frío
También tendremos el martes nubes bajas en el Cantábrico, donde las lluvias será débiles. Son probables las brumas o los bancos de niebla matinales en Galicia, el Cantábrico, las mesetas, Ceuta, Melilla y regiones de los tercios este y sur. Y nos esperan nevadas en puertos de montaña del este y norte peninsular, a partir de los 1400 metros.
El martes bajan las temperaturas en toda España y sobre todo en la mitad norte, como notaremos desde bien temprano y luego también por la tarde. Las mínimas de primera hora bajarán de forma generalizada y habrá heladas en las principales montañas de la mitad norte y en sus zonas altas aledañas.
Las máximas de por la tarde bajarán en la Península y Baleares, de forma notable en la mitad norte peninsular con hasta ocho grados menos que el lunes. Serán ya temperaturas más propias de las fechas en las que estamos: ya más propias de noviembre
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