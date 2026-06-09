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Contraste térmico

Refresca en el norte, hace falta la manga larga: César Gonzalo avisa que en el resto seguimos de verano

Descenso notable de las temperaturas en el extremo norte, e interior de la Comunidad Valenciana. No van a pasar de 16ºC en Oviedo. En el resto, cielos despejados. Con calor en ligero aumento en Andalucía donde van a rozar los 37ºC a la sombra.

César Gonzalo

César Gonzalo avanza la previsión de un tiempo dividido por las temperaturas. | Antena 3 Noticias

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César Gonzalo
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Hoy han tenido más calor durante la madrugada en Toledo con valores que no bajaban de los 18º, que el podrán tener durante la tarde del martes en Oviedo donde no pasarán de 16ºC de máxima. Tenemos por delante un día de alto contraste térmico entre el norte y el sur. Ambiente fresco que tiene las horas contadas, porque la previsión apunta a que el 'calorazo' volverá con fuerza al Cantábrico a partir del jueves. Mientras tanto en el resto seguiremos con temperaturas tan veraniegas como las de esta tarde.

Tiempo estable

Vamos a continuar con tiempo tranquilo en casi todo el país. El día ha comenzado con los restos del frente que ayer recorría el cantábrico. Los cielos grises por la tarde darán paso a los grandes claros. A partir del mediodía regresaron las tormentas a zonas de montaña del este. Podrán ser fuertes en el norte de Cataluña. Más débiles podrán aparecer en el interior de Castellón, de Teruel, serranías Cuenca, de Albacete y del este de Andalucía. El viento soplará con fuerza en Girona, y dejando cielos grises en el norte de las islas Canarias. En el resto el sol seguirá predominando por la tarde.

Descenso notable

Martes de desplome térmico en el norte e interior de la Comunidad Valenciana. En estos puntos restarán hasta 7º a las máximas de ayer. Para quedarnos con unos fríos 16ºC en Oviedo, 17º en Vitoria, 18º en Santander y entorno a los 20º en el norte de Galicia y resto del País Vasco. En Castilla y León los termómetros oscilarán entre los 24º y los 27º de Valladolid. En el resto seguimos con ambiente veraniego. Con máximas que ganan de 1º a 3º en Andalucía y Extremadura. Para llegar a los 38º, a la sombra, en Córdoba. Los 36º en Badajoz, 35º en Ciudad Real y llegar a 33º en Madrid. En el litoral Mediterráneo se prevén 27º en Barcelona, 28º en Valencia y hasta 32º en Murcia capital, ya en el interior.

Regresará al norte

En el centro y en el sur las temperaturas se mantendrán con pocos cambios durante lo que queda de semana. Será en el norte donde seguirán con novedades. Ya mañana miércoles comenzarán a subir, y será durante el jueves cuando experimenten un acusado ascenso. Que se repetirá durante las siguientes jornadas. Como consecuencia de los 16º de hoy en Oviedo, pasarán a 32º el sábado. El 'calorazo' también llegará a Logroño y Lugo con 37 C; a Lleida con 36º y Bilbao con 34º.

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