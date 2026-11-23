Tenemos por delante una semana que se presenta fría con la llegada de una masa de aire polar. A pesar de este lunes de cielos despejados, también se acerca un frente que se va a encontrar con bajas temperaturas. Como consecuencia, la nieve va a aparecer por primera vez en las montañas del centro, y de nuevo caerá en el norte. Nevadas que se van a producir entre mañana y el miércoles, después las precipitaciones se marcharán. Pero ojo que el frío se queda para el resto de la semana.

Desplome térmico

Tras las heladas de este lunes, nos vamos a encontrar con máximas que serán ligeramente más elevadas que las de ayer. Aún así no pasarán de los 12ºC en la mitad norte, 14º se alcanzarán en el centro y seguirán por encima de 20º en la mitad sur. Mañana la llegada de una masa de aire más fría desplomará los valores máximos en la mitad norte, el miércoles se extenderá al sur. El frío llega, y se quedará durante el fin de semana de elecciones, que nos dejará tanto amaneceres con temperaturas bajo cero, como tardes de sol y abrigo.

Lunes soleado

Hoy tenemos un día marcado por la estabilidad. Tan sólo veremos algunas nubes de tipo alto, decorando los cielos. Según avance el martes las nubes dejarán grandes claros, en el norte del País Vasco. Podrá escaparse algún chubasco en las costas de Cataluña, durante el mañana aún acompañado de fuerte viento.

En Canarias, se esperan cielos nubosos en el norte de las islas de mayor relieve. En el resto del país, tendremos un día soleado. Hasta que bien entrada la tarde, en el oeste de Galicia lleguen algunas lluvias al oeste de Galicia, preludio de la jornada de mañana.

Martes de paraguas

Mañana nos recorrerá un frente, dejando lluvias repartidas. Irán extendiéndose desde el oeste, hasta abarcar la mayor parte de la península. Si se cumplen las previsiones, no deberían llegar a las costas del Mediterráneo. Frío y lluvia, por tanto, la nieve podrá aparecer. En León se activa el aviso de nivel amarillo por nevadas por parte de AEMET. También se prevén entre el martes y miércoles en la cordillera cantábrica, a partir de unos 1.600m. En Pirineos serán más copiosas, llegando a acumularse medio metro de espesor. En cambio, serán más débiles, y aparecerán a más altura, unos 1.800m, en las sierras de Segovia, Ávila, Comunidad de Madrid, Soria y La Rioja. Las lluvias el miércoles, habrán abandonado la mitad sur, pero en el norte seguirán cayendo. A partir del jueves, regresa el tiempo estable a casi todo el país, pero el que seguirá con nosotros será el frío.