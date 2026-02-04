Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Roberto Brasero avisa: el temporal Leonardo pierde fuerza en Andalucía pero apunta al centro y norte de España

En Andalucía lloverá menos a partir de esta madrugada tras este día de lluvias históricas pero todavía veremos llover con abundancia durante el jueves en otras zonas de España. Además la borrasca Leonardo se dejará sentir mañana con fuertes rachas de viento.

La previsión de Roberto Brasero | Antena 3 Noticias

El río de humedad que está llegando desde el Atlántico impulsado por la borrasca Leonardo está dejando registros históricos de un temporal de lluvia que todavía se va a prolongar. Con datos hasta las 19 horas, se habían recogido en Grazalema 479 l/m2y 160 l/m2 en la localidad malagueña de Alpandeire.

Esta próxima madrugada ya lloverá menos en Andalucía aunque todavía las lluvias pueden ser copiosas en el inicio de la noche y sobre todo en el Estrecho y en el norte de la comunidad andaluza, y ya no tanto en las provincias de Málaga o Granada donde hoy han sido abundantes y persistentes las precipitaciones como estaba previsto.

El río de humedad "enfoca" más al Norte

Sin embargo, esa forma de llover de manera copiosa y continúa, propia de los ríos atmosféricos que llegan con alto contenido de agua precipitable como está siendo este caso, se trasladarán durante la madrugada más al norte, afectando a zonas de Extremadura, Castilla-La Mancha, Comunidad de Madrid, sur y oeste de Castilla y León y oeste de Galicia. Una situación que se prolongará posiblemente hasta primeras horas de la tarde.

Luego seguirán las precipitaciones pero la manera de llover será ya en forma de chubascos o chaparrones, sin descartar que alguno sea fuerte y con granizo como puede ocurrir sobre todo en Galicia.

Seguirán los problemas en los ríos

Pero aún persistirán este jueves los problemas en los ríos por la escorrentía de todo lo que ha caído hoy y se podrán agravar la situación en acuíferos de las dos mesetas y Galicia, porque además de las lluvias tenemos que sumar la fusión demás cantidad de nieve que ya está produciendo.

Esta mañana teníamos avisos por nevadas y casi en las mismas zonas los avisos para esta tarde son por deshielo. En cuanto a los avisos por lluvias tenemos mañana en nivel naranja el norte de Cáceres, sur de Ávila y provincia de Pontevedra donde se esperan acumulaciones de unos 120 o 150 litros por metro cuadrado a lo lardo del día de mañana.

El viento se suma al temporal

En la mitad norte las precipitaciones serán más débiles y con nevadas en zonas de montaña a partir de 1.500 metros y en Canarias y el sureste no se esperan, aunque sí tendremos oleaje en el caso del archipiélago y fuertes rachas de viento en el resto.

Y es que mañana será un día de vendaval, ya que, salvo en zonas de Cataluña, se prevé alcanzar intensidades fuertes con rachas muy fuertes de manera generalizada en la Península y Baleares, siendo también posibles en zonas altas de las islas Canarias occidentales. Un viento de sur o suroeste que elevará las temperaturas: este jueves hará más viento, pero no más frío. Destacan para mañana los 20º de máxima que se podrán alcanzar en Santander y Bilbao, o los 25º a los que podrán llegar en Alicante y Murcia.

