Mercedes Martín: "Más tormentas para mañana y el miércoles bajarán las temperaturas"

Los últimos días de abril seguirán marcados por el tiempo revuelto. Este lunes, los chubascos y las tormentas afectan al tercio norte. Mañana martes y el miércoles se extenderán a más zonas de la Península y podrán ser localmente fuertes, con granizo y rachas muy intensas de viento.

A partir del jueves aumenta la incertidumbre, aunque es probable que durante el Puente de Mayo continúen los chubascos, sobre todo en el tercio norte y en el este peninsular.

Las temperaturas bajarán entre el martes y el miércoles, especialmente este último día, pero después volverán a subir. En conjunto, serán altas para la época en la mitad norte, donde se podrán alcanzar entre 28 y 30 grados. En el resto estarán más cerca de los valores propios de estas fechas.

Esta tarde, más tormentas

Hasta las seis de la tarde, hora peninsular, los chubascos han dejado acumulados destacados en La Vall de Bianya, en Girona, con 24,8 l/m²; Riaño, en León, con 23,2 l/m²; Posada de Valdeón, también en León, con 15,2 l/m²; y Chandrexa de Queixa, en Ourense, con 15 l/m². También han destacado las lluvias en el norte de Tenerife, con 16 l/m² en Garachico-La Quinta y San Juan de la Rambla.

En el resto, el ambiente ha sido mucho más cálido. Badajoz ha alcanzado los 31 ºC; El Granado, en Huelva, 30,9 ºC; Mérida, 30,7 ºC; y Sevilla Aeropuerto y Bailén, 30 ºC.

Martes

El martes aumentará la nubosidad, con cielos muy cubiertos y precipitaciones en amplias zonas. En muchos casos irán acompañadas de tormentas y granizo.

Quedarán algo al margen el nordeste peninsular, el área mediterránea y Baleares. Los chubascos podrán ser localmente fuertes en el oeste de Castilla y León, Extremadura y Andalucía, sin descartarlos en puntos de Galicia y Castilla-La Mancha. En la mitad sur, si llueve, la precipitación podrá venir acompañada de barro por la presencia de calima.

La previsión del tiempo para este martes 28 de abril | Antena 3 Noticias

Miércoles

El miércoles será una jornada marcada por cielos muy nubosos y alta probabilidad de chubascos en gran parte de la Península. Serán menos probables en la costa mediterránea y en Baleares, pero en el resto podrán ser localmente fuertes y estar acompañados de tormenta, granizo y rachas muy intensas de viento.

Ese día se producirá un descenso claro de las temperaturas, más acusado en Galicia y en zonas del centro peninsular. En cambio, subirán en el sureste.

Jueves

El jueves seguirá el tiempo revuelto, sobre todo durante la madrugada, con chubascos que se prolongarán desde el día anterior. Durante la mañana habrá una cierta tregua, pero por la tarde volverán a crecer nubes de evolución.

Se producirán chubascos tormentosos, especialmente en el este peninsular y en áreas de montaña como los Pirineos o el Sistema Ibérico. Serán menos frecuentes que el miércoles y las temperaturas tenderán a subir.

Puente de Mayo

De cara al viernes, 1 de mayo, y al fin de semana, la incertidumbre es elevada. Aun así, con la información actual, es probable que continúen los chubascos en el tercio norte y en el este peninsular.

Podrán ser puntualmente fuertes y con tormenta. Las temperaturas serán en general más altas, salvo en el área mediterránea, con valores de entre 28 y 30 grados en los valles del Ebro y del Guadalquivir, y más de 25 grados en buena parte de la mitad sur.

En Canarias, la situación será bastante estable a lo largo de la semana. Predominarán los vientos del norte, flojos o moderados, con brisas en el sur. Habrá intervalos nubosos con lluvias débiles en el norte de las islas. En el resto, crecerá la nubosidad a lo largo del día, sin descartar alguna precipitación débil.

Las temperaturas apenas cambiarán, con mínimas entre 17 y 19 grados y máximas entre 22 y 25 grados en zonas costeras.