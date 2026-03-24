Martes de cielos despejados salvo en Canarias con un último día de temporal: toda la previsión de César Gonzalo

Tenemos por delante un día con tiempo muy estable en casi todo el país salvo en las Islas Canarias. Una jornada más, aunque ya será la última, la borrasca Therese puede dejar fuertes tormentas incluso acompañadas de granizadas.

Fría Semana Santa

Tocará abrigarse más durante esta Semana Santa, por lo menos en sus inicios, con la llegada de una masa de aire polar que va a dejar las temperaturas más bajas que las de las últimas jornadas. Llega de la mano de un frente que va a dejar lluvias en el norte de la península incluso nevadas en zonas de montaña que podrán aparecer a partir de unos 1.600 metros de altura entre el sábado y el Domingo de Ramos. Después parece que el frío se mantendría. En cuanto a las lluvias, los modelos de tendencia apuntan a que en el oeste sería poco probables. En el resto aún hay que confirmar que va a suceder durante los días más grandes.

Últimos efectos de Therese

Se activan los avisos de nivel naranja en la isla de La Palma, también en el sur de Tenerife por lluvias que pueden acumular en tan solo una hora más de 30 litros por metro cuadrado en tan solo una hora. Salvo Lanzarote y Fuerteventura el resto del archipiélago se encuentran en aviso de nivel amarillo por fuertes tormentas. Durante el día de mañana, las precipitaciones se irán reduciendo con paso de las horas, será el fin de este largo temporal.

Tarde sin abrigo

Las temperaturas van a ser más cálidas que las de ayer con un ascenso marcado en la mitad norte. Las máximas llegarán a alcanzar hasta los 25º de máxima en Ourense, van a rozar los veinte en Castilla y León, La Rioja y Comunidad de Madrid. En cambio, en Andalucía los termómetros marcarán dos o tres grados menos que los de ayer. Aún así, seguirán alcanzando valores de hasta 24 grados de temperatura en el Guadalquivir. Mañana bajarán en el norte, para después dejarnos un jueves con ambiente menos cálido en el resto.

Martes al sol

En el resto del país predomina el tiempo anticiclónico, con nieblas que irán tendiendo a levantar a lo largo de esta mañana en zonas del interior de Castilla-La Mancha, de Cataluña, del País Vasco y de Galicia. El viento del Levante soplará con fuerza en el área del estrecho, podrá acumular algunas nubes en las costas de Cádiz, Málaga y Ceuta donde podrían escaparse a algunas gotas. En el resto predominarán los cielos completamente despejados, aunque por la tarde las nubes aumentarán en zonas de montaña del sur. Mañana la novedad será que los cielos se nublarán en las comunidades del Cantábrico. Además, allí hoy será un día para aprovechar.

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