Ascenso térmico

César Gonzalo avisa de lo que viene el fin de semana: "De un sábado de veranillo, a un domingo con los restos de un huracán"

Viernes de veranillo que trae cielos despejados a las costas del Cantábrico. Tan solo podremos tener algún chubasco por la mañana en el norte de Menorca y por la tarde en el interior de Castellón, de Teruel, Murcia y sierras del este de Murcia. Las temperaturas máximas suben de forma acusada en la mitad norte, alcanzado los 25 ºC. Seguirán rozando los 30 ºC en el Guadalquivir.

César Gonzalo

De un sábado de veranillo y a un domingo con los restos de un huracán en el oeste del país | Antena 3 Noticias

César Gonzalo
Publicado:

Se mantienen las previsiones, y el huracán de Gabrielle del que venimos hablando durante toda la semana, acaba de ser degradado a borrasca no tropical. Eso significa que comienza su transformación en una borrasca normal, que sí podrá dejar lluvias abundantes y fuertes vientos durante el domingo en el oeste de la Península. Aún hay incertidumbre con el paso de esta borrasca, así que habrá que estar pendientes de posibles cambios en la previsión.

Viernes de veranillo

Hoy viviremos una marcada subida de las temperaturas máximas en la mitad norte y el centro. En ciudades como Madrid, Albacete y Ceuta alcanzarán los 26º, manteniendo un ambiente cálido y agradable. Badajoz, Sevilla y Córdoba rozarán los 32º. Llegarán a 28º en Ciudad Real, Alicante, Almería y Valencia. Las temperaturas menos cálidas se quedarán, entre 18º y 22º, a orillas del Cantábrico. Mientras tanto rozarán los 25º en la meseta norte y Aragón en un tarde de viernes más cálida que la de ayer.

Estabilidad

Hoy regresan los cielos despejados al norte del País Vasco y Cantabria. Se mantendrán en la mayoría salvo en el norte de Canarias, donde los cielos quedarán cubiertos en las islas de mayor relieve. Y en las zonas donde las tormentas puedan aparecer. Durante la mañana podrán darse en el norte de Menorca. Por la tarde podría darse algún chubasco en el interior de la Comunidad Valenciana, Teruel, Murcia y en las sierras del este de Andalucía.

Pendientes de 'Gabrielle'

Ya es un 'exhuracán', ha pasado por las isla Azores y mañana se acercará a las costas de Galicia. Será en el oeste A Coruña y Pontevedra donde podamos tener lluvias, puntualmente fuertes y acompañas de tormenta. Además, el viento podría alcanzar rachas fuertes. En el resto la única pista que tendremos de los restos de 'Gabrielle' son las nubes altas que van a recorrer nuestros cielos. En un sábado que mantendrán las temperaturas de veranillo por la tarde.

Durante el domingo la calma volverá a Galicia, con esta borrasca entrando en el suroeste de la península. Para dejar lluvias en Extremadura, no se puede descartar que en el centro también caigan algunas gotas. En el oeste de Andalucía es donde podrán ser fuertes. Especialmente a última hora del domingo y primeras del lunes. Además, el viento alcanzará rachas fuertes y veremos como el oleaje aumentará en las costas del este.

Domingo de cambios

Otras novedades el domingo son: que se prevén cielos nubosos en el Cantábrico, y con posibilidad de dejar chubascos tormentosos en las regiones del levante. Asimismo, nos olvidaremos de este primer avance del veranillo de san Miguel. Por que en el oeste de la Península las temperaturas bajarán al paso de los restos del huracán 'Gabrielle' convertidos en borrasca.

