Vota la mejor foto de los espectadores de septiembre 2025

Un mes más, llega la oportunidad de elegir la mejor foto del tiempo de septiembre. Desde amaneceres dorados hasta cielos tormentosos o nubes caprichosas, todas esas imágenes captadas por los espectadores compiten por llevarse el título, y tú puedes decidir con tu voto.

Durante estos días, el cielo ha mostrado su carácter cambiante: mañanas frescas, días cálidos con sol intenso, posibles tormentas vespertinas y contrastes de luz que capturan la esencia de la transición del verano al otoño. Ahora queremos que esas instantáneas que mejor representan la atmósfera de septiembre se luzcan en nuestra galería.

¿Cómo participar?

1. Entra en la sección 'Tus Imágenes' de nuestra web, donde se encuentran las fotos seleccionadas por comunidad autónoma.

2. Revisa las candidatas: cada imagen ha sido elegida por nuestro equipo tras el envío del público.

3. Haz clic en la casilla de la que más te guste para votar.

4. Cada usuario puede elegir una sola foto favorita. Con tu voto ayudarás a coronar la imagen que mejor diálogo tenga con el cielo y el paisaje del mes.

Pronto anunciaremos la foto ganadora. ¡No dejes pasar la oportunidad de que tu voz cuente y tu mirada del cielo se proyecte en nuestra portada!

