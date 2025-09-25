César Gonzalo anuncia que los restos de un huracán traen cambios en el tiempo: hasta entonces estabilidad con tardes más cálidas

Seguimos con la estabilidad abarcando casi todo el país. Nos dejará fríos amaneceres, pero tardes que cada vez serán más cálidas. Así se presentan las siguientes jornadas, hasta el próximo domingo que llegan importantes novedades en el oeste.

Estabilidad

El tiempo de este jueves está marcado por la estabilidad. Tendremos cielos despejados en casi todo el país. En puntos del norte y el este es donde las nubes serán más abundantes. Podrán dejar algunas lluvias débiles en el norte del País Vasco, Pirineos, norte de Baleares y este de Cádiz. Las tormentas podrán descargar con fuerza durante la tarde en el litoral catalán, donde se activa el aviso de nivel amarillo por fuertes chubascos. El viento alisio dejará nublados los cielos del norte de las islas de mayor relieven donde también se esperan lluvias débiles. En cuanto al viento podrá alcanzar algunas rachas fuertes en Girona, el archipiélago balear y área del Estrecho.

Máximas en ascenso

Los termómetros ganarán de 1º a 3º en casi todo el territorio, salvo en el sur donde apenas cambian. Volverán a alcanzar los 30 ºC en Badajoz, Sevilla y Córdoba. Los 20 ºC regresan a la mitad norte, superándolos en Zamora, Zaragoza, Lleida y Pontevedra con 23º de máxima. Las más bajas se darán en Pamplona, Burgos, Oviedo y Santander con unos 18º a 19º. En el centro, la ligera subida, dejará una tarde con 23º en Madrid y 26 ºC en Toledo. Mañana el calor regresará a Castilla y León, Álava, La Rioja y Zaragoza. En el resto del norte, en el centro, Baleares y en Canarias las máximas subirán de forma ligera. Así llegaremos a un fin de semana con ambiente cálido y con novedades en el oeste.

Huracán Gabrielle

Lo llevamos siguiendo toda la semana, y según las últimas previsiones del centro de vigilancia de huracanes del atlántico, transformado en una borrasca afectará al oeste del país de cara al domingo. Los modelos insisten en que su rumbo será rozar el oeste de la Península, para situarse enfrente del Golfo de Cádiz el próximo lunes. Con esta previsión cabe esperar durante el domingo fuertes lluvias, rachas de viento en el oeste de Galicia, de Castilla y León, de Extremadura y en el oeste de Andalucía. Las lluvias podrían ser especialmente fuertes en Huelva durante el lunes. Además, hay que contar con mala mar en costas gallegas y en litoral oeste de Andalucía. Insistimos en que este huracán, llegará transformado en una borrasca, perderá el rango de ciclón tropical tras pasar por las islas Azores. Como siempre seguiremos actualizando este pronóstico.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' enAtresplayer.