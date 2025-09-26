Roberto Brasero: "Sábado de 'veranillo"

Puedes llamarlo veranillo o puedes llamarlo 'veroño' pero habrás comprobado ya cómo han subido las temperaturas este viernes. Este sábado seguirán subiendo y la noche del sábado al domingo será muy distinta a las que hemos tenido esta semana: sin rastros de las heladas y casi ni de frío. Predominarán los vientos de componente sur y eso significa temperaturas en ascenso.

Este viernes será una jornada tranquila, aunque con algunos chubascos en Baleares y Cataluña, con tendencia a ir desapareciendo. Las temperaturas ya están siendo más altas que en días previos, superándose los 32° en el valle del Guadalquivir. El sábado se acercará la borrasca ex Gabrielle y provocará lluvias en Galicia, a partir de la tarde, con rachas fuertes del viento en el litoral de esta comunidad.

En el resto de España no habrá precipitaciones, aunque podrá aumentar la nubosidad por el oeste peninsular. Subirán las temperaturas, especialmente en el norte por la llegada de esos vientos de componente sur: alcanzaremos 25° en el cantábrico y hasta 29º en Bilbao, y los 32º o incluso hasta 34° en el valle del Guadalquivir e interior de las comunidades mediterráneas. Y todo ello con mucho sol: sábado de veranillo.

El domingo, la borrasca ex-Gabrielle

Meteorológicamente va a ser lo más significativo del fin de semana: la llegada de los restos del Huracán Gabrielle. Ya podemos confirmar que ha perdido fuerza tras pasar por el archipiélago de las Azores y es ahora un ciclón post tropical y aquí llegará como borrasca, cuyo nombre oficial es Ex-Gabrielle. Esta borrasca provocará rachas de viento muy fuerte y lluvias abundantes, sobre todo en zonas del oeste de la península durante el domingo. Está previsto que la borrasca ex Gabriel entre por Lisboa, afectando al suroeste peninsular. Hay incertidumbre sobre su trayectoria ya que parece que se va a debilitar con respecto a días previos. Hay posibilidad de lluvias este día, sobre todo en Extremadura y Andalucía occidental, donde las cantidades acumuladas podrían llegar a ser significativas, aunque sin llegar a ser demasiado preocupantes. Ahora mismo los avisos que hay activados son de nivel amarillo para las provincias de Huelva y Sevilla.

Por otro lado también podría llover el domingo con algunas tormentas en Tarragona, Castellón y el este de Aragón, sin descartarlas en el resto del noreste peninsular. Cambiará a norte el viento en el Cantábrico oriental con la consiguiente acumulación de nubes y descenso de las temperaturas en esa zona de España. Bajarán también en el noreste por las tormentas, y en el suroeste por la llegada de las lluvias, pero en el resto de España no deberían variar, con un amanecer templado y una cálida tarde dominical. En Canarias régimen de alisios, con nubes en el norte de las islas de mayor relieve y en Lanzarote y Fuerteventura. Con posibilidad de algunas lluvias débiles en el norte de las islas más montañosas. Cielos más despejados en el sur. Temperaturas sin grandes cambios.

Veranillo de San Miguel

Para el lunes seguirá avanzando la borrasca hacia el sur y podría dejar tormentas en otras zonas del sur de Andalucía, aunque hay un poco de incertidumbre sobre la evolución de esos restos de Gabrielle. Lo que sí parece es que el lunes subirán de nuevo las temperaturas y en el día de San Miguel, el veranillo que lleva su nombre no faltará su cita.

