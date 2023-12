Consejos de César Gonzalo para el Puente: Paraguas en la maleta para un solo día, sobran bufanda, guantes y gafas de sol

¡Llegó el puente del año! lo primero que tenemos que decir es que no lloverá tanto como se puede leer en algunos titulares de prensa. Los paraguas sí harán falta, pero salvo en el norte, solo serán necesarios un día, el jueves. Lo que seguramente sobrarán serán las gafas de sol, porque las nubes nos van a acompañar a lo largo de lo que queda de semana.

Operación salida

Una borrasca llega al sur de la Península, dejando este martes de cielos nubosos. Por la tarde cuando muchos ya se encuentren en pleno viaje. Podrán encontrarse con algunas lluvias débiles, en Andalucía, Extremadura, sierras del del sur de Castilla y León, norte de Toledo y del norte de Madrid. En Cataluña y Baleares se irán abriendo grandes claros. En el Cantábrico y Pirineos las nubes seguirán acumuladas. En las islas Canarias el tiempo tranquilo se mantendrá durante todo el puente.

Hoy el día más frío de la semana

Tras un frío amanecer, las temperaturas se desploman este martes en casi toda la Península. De forma que durante la tarde no pasarán de los 6ºC en Burgos y Valladolid; de los 8ºC en Madrid y Guadalajara; de 10ºC en Badajoz y Navarra; No pasarán de los 12ºC en Zaragoza, Lleida, Girona, Santander, A Coruña y Huelva; Las más altas, como no, en Canarias con 24ºC de máxima.

Guantes y bufanda fuera de la maleta

El miércoles comenzará con heladas, pero por la tarde las temperaturas máximas ya serán mucho más elevadas que las de hoy. Es más, el jueves los termómetros aun ascenderán más, y de cara al resto de la semana el frío propio de diciembre seguirá sin aparecer. Tendremos un puente templado, podremos dejar fuera de la maleta los guantes, bufandas y gorros.

Puente encapotado

Las gafas de sol sobrarán, porque las nubes serán muy abundantes. Mañana día de la Constitución comenzará con algunas lluvias en Andalucía, rápidamente se marcharán. A última hora aparecerán en Galicia, Asturias y León, de la mano de un frente. En resto no se esperan precipitaciones a pesar de los cielos grises.

Un día y pico de lluvia

El jueves ese frente recorre el País, harán falta los paraguas en casi toda la Península salvo en el este, donde el jueves no llegarán las lluvias. La nieve podría aparecer a partir de unos 1.600 metros de altura. El día de la Inmaculada, el viernes, sí comenzará con lluvia en el este del País. Pero poco va a durar, de cara a la tarde salvo en zonas de montaña las lluvias ya habrán remitido. Dejando un día fuerte viento, de nubes claros en casi todo el interior. Así llegaremos al fin de semana.

Lluvioso en el extremo norte

Sin duda donde más lloverá será en Galicia y las Comunidades Cantábricas a lo largo del sábado y del domingo. Es la única zona donde los frentes atlánticos podrán dejar lluvias. Los cielos nubosos seguirán en la mitad oeste y el centro, seguramente acompañados de nieblas. En el Mediterráneo ya sí quedarán los cielos despejados.