La fiesta de España tras pasar a la final del Mundial: pizzas, gritos y pasos prohibidos en el vestuario

España ya está en la final del Mundial de 2026 y la celebración en el vestuario estuvo a la altura de una noche histórica. Después de derrotar a Francia (0-2) con una actuación memorable, los jugadores de Luis de la Fuente desataron la euforia tanto sobre el césped como en la intimidad del vestuario, donde las cámaras de la selección captaron momentos inéditos.

"Se gritó, se bailó, se celebró… ¡Vente al vestuario de la Selección y saca los pasos prohibidos!", publicó la Federación Española junto al vídeo de la celebración.

La euforia de Marc Cucurella

Uno de los primeros en entrar al vestuario fue Marc Cucurella, que resumió el sentir de todo el grupo con una frase que rápidamente se hizo viral. "¡Vaya puto recital!", exclamó el lateral del Chelsea nada más cruzar la puerta.

Pocos segundos después tomó la palabra Dani Olmo, convencido de que el destino les está guiando hacia algo grande: "Estaba escrito... Empezamos en Atlanta y acabamos en Nueva York. Está cerca... vamos a por ello".

La referencia no era casual: España debutó en el Mundial en Atlanta y la gran final se disputará el próximo domingo en el MetLife Stadium de Nueva York/Nueva Jersey.

Unai Simón: "No somos conscientes"

Entre la euforia también hubo espacio para la reflexión. El portero Unai Simón reconoció que el grupo todavía no ha asimilado la dimensión de lo conseguido: "Todavía lo estamos digiriendo un poco. Todavía no somos conscientes ninguno en el vestuario de lo que estamos haciendo".

El guardameta del Athletic cree que será con el paso de los días cuando el equipo valore realmente lo que ha logrado: "Ahora nos daremos cuenta con el paso de los días, y a prepararnos para la final del Mundial".

Pizza, bailes y "A Nueva York"

Tras unos minutos de calma llegó la segunda parte de la celebración. Los jugadores comenzaron a cantar y saltar al unísono al grito de: "¡A Nueva York, oé! ¡A Nueva York, oé!".

Las imágenes muestran a toda la plantilla bailando y disfrutando del pase a la final, con un protagonista inesperado: Rodri apareció cenando una pizza mientras se unía a los cánticos y terminaba también sacando "los pasos prohibidos" junto a sus compañeros.

Un ambiente de máxima felicidad que refleja la unión de un vestuario que ya está a un solo partido de conquistar la segunda estrella para el fútbol español.

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