Datos ofrecidos por AEMET

Lluvias en el oeste

César Gonzalo avisa que llega el segundo frente de la semana y que no será el último

Día de lluvias abundantes en el oeste de la península, con avisos activos en Galicia, el sistema central, oeste de Andalucía y este de Canarias por fuertes precipitaciones. De cara a la noche habrán llegado al centro, en el resto no se esperan. Mientras tanto el viento seguirá soplando con fuerza en el Cantábrico. Las temperaturas se mantienen con valores suaves.

César Gonzalo

No será el último, tenemos encima el segundo frente que nos afectará esta semana. | Antena 3 Noticias

César Gonzalo
Publicado:

Semana de carrusel de frentes. Con nosotros el que nos va a dejar lluvias en este martes y el miércoles, además desde el Atlántico ya asoma el siguiente. Será el responsable de las lluvias y la bajada de temperaturas que sentiremos durante el jueves.

Lluvias abundantes

AEMET activa los avisos amarillos por lluvias en Galicia, por acumulaciones de más de 60 litros/m2 en 12 horas. También en el norte de Cáceres y Ávila por lluvias de más de 40 litros/m2. Al igual que en el caso del oeste de Andalucía, Lanzarote y Fuerteventura donde lo hace por intensos chubascos que podrán ser fuertes, acompañados de tormentas y de granizadas. Con el paso de las horas las precipitaciones irán extendiéndose al centro, llegando al final de la tarde. Además de lluvia, esperamos algunas nevadas débiles a partir de los 1.600 metros de altura. El tiempo seguirá siendo seco en este del país, especialmente en el Mediterráneo donde predominarán los cielos abiertos. Claros que también se prevén en el sur de las islas de mayor relieve de Canarias.

Viento sur

El frente que hoy nos recorre nos está dejando fuertes vientos del sur a orillas del Cantábrico. Han provocado una madrugada con temperaturas de más de 16º que se mantendrán durante la tarde en esta zona. En el resto los termómetros apenas van a cambiar. Así seguirán hasta el jueves, a parir de ahí, las temperaturas comenzarán a bajar, aunque no serán tan gélidas como las de la semana pasada.

Más en camino

Mañana el día comenzará con lluvias débiles en el norte, y tendiendo a remitir y en el este y el centro. Se marchan las precipitaciones, pero se quedarán los cielos nubosos. El jueves arrancará con una madrugada más fría que las últimas, con heladas de vuelta en el interior. Los cielos irán tendiendo a cubrirse, con nuevas lluvias que durante la tarde recorrerán el país, además la nieve ya sí podrá aparecer en cotas más bajas, rondando los 1.400m de altura. A esto se suma el viento que soplará con fuerza en el oeste y se dejará notar en el resto. Si nada cambia, una nueva borrasca dejará más lluvias y nevadas en el oeste de la península. Estamos inmersos en un nuevo carrusel de frentes.

