César Gonzalo avanza la que puede ser la primera ola de calor del verano: 43º a la sombra en Bilbao

El domingo 21 de junio a las 9 horas y 24 minutos comenzará el verano. Lo hará coincidiendo con el día más caluroso de lo que llevamos de año. En su estreno, esperamos temperaturas tan altas y generalizadas que podríamos estar, a falta de confirmación de AEMET, ante la primera ola de calor del verano. Aún no es oficial, y hay margen para que pueda cambiar la previsión. Lo que está claro es que nos esperan un domingo a 40ºC.

Ascenso térmico

En este miércoles el calor se incrementa en casi todo el país. Los avisos por altas temperaturas se extienden a muchas zonas. En todo el valle del Ebro, interior de Cataluña, Comunidad de Madrid, Extremadura y valle del Guadalquivir. Se prevén: 38º en Lleida, Badajoz y Sevilla; 37ºen Zaragoza, 36º en Pamplona, 35º en Madrid y 34º en Logroño. Rozarán los 34º en el interior de la meseta norte y los 35º en Ourense. El ambiente más llevadero se dará en A Coruña con 22º, en Santander con 23º y Ceuta con 25º.

Más tormentas

Hoy tendrán un día mucho más tranquilo que el de ayer en Jaén. La inestabilidad se concentra en el noroeste, donde se esperan fuertes tormentas. El aviso de nivel naranja se activa en Lugo y Ourense donde podrán caer más de 30 litros/m2 en menos de una hora, además se esperan fuertes granizadas y rachas de viento. En nivel amarillo se encuentran en el interior del Principado de Asturias y León. Serán mucho más débiles los chubascos que a partir del mediodía puedan aparecer en el resto de la cordillera Cantábrica, los Pirineos, el sistema Ibérico, Extremadura y zonas de montaña de Andalucía. El miércoles comenzó con cielos encapotados a orillas del Cantábrico, con el paso de las horas los cielos quedarán despejados. Precisamente el sol se impondrá en el resto, salvo en el norte de Canarias donde las nubes bajas quedarán retenidas en las islas más montañosas.

Domingo a 40º

El calor seguirá incrementándose durante lo que queda de semana. Desembocando en un domingo en que los 40º se podrán alcanzar en capitales como Zaragoza, Lleida, Logroño, Valladolid, Ourense, Madrid, Cáceres y Ciudad Real. Sorprende ver en la previsión que en Bilbao podrán alcanzar los 43º a la sombra, sentaría un nuevo récord de calor. Además, este fin de semana podría ser inicio de la primera ola de calor del verano. Porque este intenso, y extenso calor además podría ser duradero. Podría persistir durante la próxima semana. Veremos que sucede, no nos toca a nosotros decidir si llegaremos o no a la primera ola, será AEMET quien lo decida. Mientras tanto nos quedamos con un domingo de 40º en el estreno del verano.

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