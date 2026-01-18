Temporal
España bajo cero
Hoy muchas capitales de provincia, como Ávila y Segovia, se han despertado con temperaturas de menos cinco grados y en puntos de la provincia de Granada como Sierra Nevada han alcanzado los 14 bajo cero.
Buena parte del país está tiritando. En localidades como León, Zamora, Salamanca, Ávila, Soria, regiones de Valladolid y Segovia, Teruel, Guadalajara, Cuenca y los principales sistemas montañosos han amanecido con heladas, que se mantendrán hasta entrado el día. Las temperaturas mínimas continuarán bajando, especialmente en la mitad sur del país y estas heladas ganarán terreno. Ya no solo afectarán a zonas de Castilla y León, sino que también llegarán a la Comunidad de Madrid y la mayor parte de Castilla-La Mancha.
Continúan las nevadas
En cuanto a las precipitaciones en forma de nieve, continuarán las nevadas copiosas en el tercio norte de la Península, Pirineo oscense, y en zonas del interior de las provincias de Valladolid, Zamora, León y áreas de montaña como Picos de Europa. En el interior peninsular, cerca de valles de los grandes ríos como el Ebro o Duero, también las nieblas serán persistentes en el día de hoy. La lluvia también continúa en el Mediterráneo, sobre todo, Cataluña y Baleares. La isla de Menorca ha marcado el máximo de precipitación hasta ahora con 40 litros por metro cuadrado.
Lo peor llega mañana lunes 19 y martes 20
En el archipiélago canario el protagonista es el viento con rachas que están dejando datos de 130 km/h, por ejemplo en Izaña y de 100km/h en La Laguna, ambas localidades en la isla de Tenerife y las lluvias. Para la próxima semana seguirá marcada por valores térmicos bajos, incluso inferiores a los habituales para esta época del año. El frío persistirá, prolongando un ambiente plenamente invernal que obliga a mantener la prudencia y la preparació y, ojo, también con la lluvia. Mañana, lunes 19, se recrudecen las precipitaciones en Cataluña y Baleares en cuanto a litros y municipios afectados.
