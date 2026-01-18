España bajo cero

Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Hoy muchas capitales de provincia, como Ávila y Segovia, se han despertado con temperaturas de menos cinco grados y en puntos de la provincia de Granada como Sierra Nevada han alcanzado los 14 bajo cero.

Espa&ntilde;a bajo cero

España bajo ceroNieve y hielo en San Chidrián, Ávila. Foto EFE

Ainhoa Lujambio
Publicado:

Buena parte del país está tiritando. En localidades como León, Zamora, Salamanca, Ávila, Soria, regiones de Valladolid y Segovia, Teruel, Guadalajara, Cuenca y los principales sistemas montañosos han amanecido con heladas, que se mantendrán hasta entrado el día. Las temperaturas mínimas continuarán bajando, especialmente en la mitad sur del país y estas heladas ganarán terreno. Ya no solo afectarán a zonas de Castilla y León, sino que también llegarán a la Comunidad de Madrid y la mayor parte de Castilla-La Mancha.

Continúan las nevadas

En cuanto a las precipitaciones en forma de nieve, continuarán las nevadas copiosas en el tercio norte de la Península, Pirineo oscense, y en zonas del interior de las provincias de Valladolid, Zamora, León y áreas de montaña como Picos de Europa. En el interior peninsular, cerca de valles de los grandes ríos como el Ebro o Duero, también las nieblas serán persistentes en el día de hoy. La lluvia también continúa en el Mediterráneo, sobre todo, Cataluña y Baleares. La isla de Menorca ha marcado el máximo de precipitación hasta ahora con 40 litros por metro cuadrado.

Lo peor llega mañana lunes 19 y martes 20

En el archipiélago canario el protagonista es el viento con rachas que están dejando datos de 130 km/h, por ejemplo en Izaña y de 100km/h en La Laguna, ambas localidades en la isla de Tenerife y las lluvias. Para la próxima semana seguirá marcada por valores térmicos bajos, incluso inferiores a los habituales para esta época del año. El frío persistirá, prolongando un ambiente plenamente invernal que obliga a mantener la prudencia y la preparació y, ojo, también con la lluvia. Mañana, lunes 19, se recrudecen las precipitaciones en Cataluña y Baleares en cuanto a litros y municipios afectados.

