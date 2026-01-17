Mercedes Martín: "Temporal invernal y llegada de la borrasca Harry"

El tiempo vuelve a cambiar. Tras varios días de frentes atlánticos, la atmósfera se reorganiza y nos conduce hacia un escenario claramente invernal. Durante el fin de semana notaremos un descenso de las temperaturas, el regreso de las nevadas y el aumento de la inestabilidad en el Mediterráneo, antesala de la llegada de una nueva borrasca: Harry.

El origen de este episodio está en el descuelgue de una depresión aislada en niveles altos, una DANA, que a comienzos de la próxima semana acabará transformándose en una borrasca sobre el área mediterránea. En combinación con el anticiclón situado sobre Europa, se establecerá un flujo persistente de vientos del este y nordeste, muy húmedos, que afectarán de lleno a la fachada mediterránea peninsular y a Baleares.

Fin de semana frío, con nieve en las montañas

A partir de hoy, sábado, las precipitaciones comenzarán a ganar protagonismo en el nordeste peninsular y en Baleares, aunque estarán repartidas por buena parte del territorio. En las zonas de montaña serán en forma de nieve, con cotas que se moverán entre los 1000 y 1200 metros, e incluso algo más bajas de forma puntual.

Durante la tarde seguirán las nevadas en los principales sistemas montañosos. Los mayores acumulados se esperan en los Pirineos, pero también nevará en la Cordillera Cantábrica, el Sistema Central y el Sistema Ibérico, donde la cota podrá bajar hasta los 900–1000 metros. Provincias como Guadalajara, Teruel o Castellón verán caer nieve, que podrá rozar capitales del interior como Segovia, Soria o Burgos. También seguirá nevando en la sierra de Madrid y con intensidad en Sierra Nevada. Las temperaturas serán más bajas, con heladas en amplias zonas del interior, sobre todo en la meseta norte y en los páramos del centro y este peninsular. El ambiente será plenamente invernal.

Imagen de las heladas previstas para la madrugada del domingo. | Antena 3 Noticias

Domingo: atención al Mediterráneo

El domingo amanecerá frío, con heladas generalizadas en el interior. A lo largo del día, la atención se centrará de nuevo en el Mediterráneo. En Cataluña y Baleares, las precipitaciones podrán ser fuertes y persistentes, mientras que en el norte de Aragón se esperan lluvias abundantes y nevadas copiosas en los Pirineos a partir de los 1300–1500 metros.

En otras zonas, como el Cantábrico oriental, la costa occidental andaluza o el Estrecho, las lluvias serán más débiles. En Canarias, la cola de un frente dejará algunas precipitaciones el domingo.

Imagen de las nevadas previstas para este fin de semana. | Antena 3 Noticias

Harry toma el relevo a partir del lunes

El episodio más adverso llegará entre el lunes 19 y el martes 20, con la formación de la borrasca Harry en el Mediterráneo. Se intensificará el flujo de vientos del este y nordeste, lo que dará lugar a un temporal marítimo importante, con fuerte oleaje y rachas muy intensas en zonas litorales. Las lluvias más persistentes afectarán primero al este de Cataluña, desplazándose después hacia el sur de Aragón, la Comunidad Valenciana y Baleares. En estas áreas, los acumulados podrán ser muy elevados, especialmente en las zonas a barlovento del Pirineo oriental, las sierras litorales y prelitorales de Cataluña y el Sistema Ibérico suroriental. En montaña, las nevadas volverán a ser significativas por encima de los 1200–1400 metros. Este tipo de situaciones puede provocar incidencias en la costa, crecidas de ríos y ramblas e inundaciones locales, sobre todo en zonas bajas. A partir del miércoles, el temporal tenderá a remitir de forma progresiva, tanto en precipitaciones como en viento y estado de la mar.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.