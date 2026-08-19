"Del calor del verano a las fuertes tormentas del otoño", advierte Mercedes Martín

Después de una jornada sofocante, con más de 44 ºC en varios puntos de la Comunitat Valenciana, mañana jueves el escenario cambia: bajarán las temperaturas, crecerá la inestabilidad y las tormentas podrán descargar con fuerza, acompañadas de granizo y rachas muy intensas de viento.

Este miércoles, una DANA situada al suroeste de la Península comienza a desplazarse hacia el Mediterráneo, mientras un frente frío se aproxima al Cantábrico. Entre ambos sistemas se refuerzan los vientos del oeste, responsables en buena medida de que el calor se haya disparado en la mitad oriental y, especialmente, en la Comunitat Valenciana.

Valencia rebasa los 44 ºC

El calor ha vuelto a dejar registros extraordinarios. Alzira ha alcanzado los 44,5 ºC, Xàtiva los 44,1 ºC y Antella los 44 ºC, con numerosos puntos de la provincia por encima de los 43 ºC. La explicación está, en buena parte, en el poniente: un viento seco que llega recalentado hacia la fachada mediterránea y dispara los termómetros. AEMET señala también la acumulación de calor tanto en tierra como en el mar.

Y la noche traerá poco alivio. Las mínimas seguirán por encima de los 20 ºC en buena parte del litoral mediterráneo, con una madrugada particularmente cálida en la costa valenciana. Los mapas previstos sitúan las mínimas en torno a 27 ºC en Valencia y Palma, 26 ºC en Castellón y Barcelona y 24 ºC en Alicante y Murcia.

Un Mediterráneo con el agua cerca de los 30 ºC

El calor no termina en la orilla. El Mediterráneo continúa excepcionalmente cálido, con amplias zonas entre los 27 y los 30 ºC y sectores próximos a Baleares y a la fachada oriental peninsular donde la superficie del mar ronda los 30 ºC. Las anomalías son igualmente llamativas. Los mapas del CEAM muestran áreas con temperaturas de hasta 4,5 ºC por encima de lo habitual, mientras que en sectores del mar de Alborán las desviaciones rondan los +3,5 ºC.

Pero quizá lo más significativo sea la persistencia del episodio. Amplias zonas del Mediterráneo acumulan ya entre 60 y 100 días consecutivos de ola de calor marina. Ese exceso de calor no desencadena por sí solo una tormenta severa, pero sí convierte al Mediterráneo en una enorme reserva de calor y humedad. Cuando sobre ese mar cálido aparece aire más frío en altura y aumenta la inestabilidad, la atmósfera dispone de más energía para alimentar las tormentas.

Mapa temperatura del agua | El tiempo Antena 3

Del calor extremo a las tormentas

El giro llegará este jueves 20 de agosto. La DANA evolucionará hacia una vaguada que recorrerá el litoral mediterráneo. Al mismo tiempo, el chorro polar descenderá de latitud hacia Galicia y el Cantábrico, lo que favorecerá la llegada de una masa de aire de origen ártico y un notable cambio de tiempo en el norte.

Será entonces cuando la atención deje de estar puesta únicamente en los termómetros. Se esperan tormentas que pueden ser muy fuertes, con precipitaciones de carácter torrencial, granizo y rachas muy intensas de viento en el interior norte, el sureste y el sur de Baleares.

Uno de los focos más delicados estará en el Altiplano de Murcia, el interior de Alicante, el interior sur de Valencia y los litorales norte y sur de Valencia. En estas zonas, las tormentas podrían evolucionar hacia fenómenos severos, con granizo, reventones y chaparrones que pueden alcanzar o superar los 40 litros por metro cuadrado en una hora.

El este peninsular y Baleares también quedarán bajo la inestabilidad, con chubascos que localmente podrán ser fuertes y estar acompañados de granizo.

Mapa de avisos de lluvia y tormentas | El tiempo Antena 3

Hasta seis grados menos en un día

El cambio también se notará en los termómetros. Tras los valores extremos de este miércoles, las máximas bajarán en casi toda la Península. Valencia y Zaragoza pasarán de unos 42 ºC a 36 ºC en apenas 24 horas, mientras que Lleida bajará de 42 a 38 ºC y Madrid, de 35 a 31 ºC.

El alivio será algo menor junto al Mediterráneo, donde el calor todavía resistirá este jueves: se esperan alrededor de 38 ºC en Castellón, 37 ºC en Murcia y Palma y 36 ºC en Valencia y Alicante.

El descenso continuará en los días siguientes, especialmente en el nordeste. Lleida pasará de los 42 ºC de este miércoles a 29 ºC el sábado, mientras que Zaragoza rondará los 30 ºC a partir del viernes.

Mapa temperaturas máximas | El tiempo Antena 3

Llegan las lluvias al Cantábrico

Mientras el Mediterráneo vigila las tormentas, el norte comenzará a notar también el cambio de tiempo. Galicia y el Cantábrico amanecerán con cielos muy nubosos o cubiertos, con precipitaciones que podrán ser localmente fuertes y persistentes en algunos puntos.

Durante la jornada de mañana jueves, las lluvias afectarán a la Meseta Norte y a la cordillera Cantábrica de León y Palencia y, con el paso de las horas, alcanzarán también puntos del valle del Ebro y los Pirineos.

El viernes se mantendrá un ambiente más fresco, incluso casi otoñal en algunas zonas, sobre todo en la mitad occidental. La lluvia persistirá en el Cantábrico, mientras que en otras áreas de la mitad norte y Baleares aparecerá de forma más irregular.

La inestabilidad continuará durante el fin de semana. Una nueva vaguada atlántica se aproximará a la Península y mantendrá el tiempo revuelto, con nuevas lluvias y tormentas sobre todo en el norte y el noreste.