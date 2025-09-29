VÍDEO: Grandes trombas de agua en Cullera provocan la alarma para los vecinos y las autoridades

Una fuerte tromba de agua se ha extendido considerablemente por las distintas zonas de Cullera (provincia de Valencia) en tan sólo media hora, creando auténticos ríos por encima de las calles y atrapando a vehículos y personas. En solo treinta minutos, la precipitación alcanzó aproximadamente 50 litros por metro cuadrado, saturando el sistema de alcantarillado.

Esta racha de intensas precipitaciones ha dado lugar a las alarmas entre las autoridades y los vecinos, además de grandes cascadas en escaleras y calles destrozadas, como se puede apreciar en el vídeo que ha compartido en redes sociales @uVeDisidente.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha decidido mantener hasta las 23.59 horas de este lunes la alerta roja en Valencia.

