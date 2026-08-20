Mercedes Martín: "Reventones húmedos, lluvias torrenciales y rachas de casi 150 km/h golpean el este peninsular"

Las tormentas han golpeado con especial violencia este jueves 20 de agosto el este y sureste peninsular. A lo largo de la jornada se han registrado reventones húmedos, lluvias torrenciales, granizo de gran tamaño y rachas de viento cercanas a los 150 kilómetros por hora.

Reventones húmedos y rachas de 149 km/h en Valencia

La provincia de Valencia concentra algunos de los registros más destacados de la jornada. AVAMET ha identificado reventones húmedos en la Canal de Navarrés, la Ribera Alta y la Ribera Baixa, con rachas de hasta 149 km/h en Sumacàrcer y 143 km/h en Alzira. También se han registrado 125 km/h en Corbera y 114 km/h en l'Alcúdia.

La intensidad de las tormentas no solo se ha reflejado en el viento. En Polinyà de Xúquer, la estación meteorológica registró 21,4 litros por metro cuadrado, de los que 14,1 l/m² cayeron en apenas diez minutos. En ese mismo punto se midió una racha de 94 km/h y la temperatura se desplomó de 37,7 ºC a 18,1 ºC durante el episodio.

Los servicios de emergencia han atendido numerosas incidencias relacionadas con la caída de árboles, ramas y otros elementos. Entre las localidades afectadas se encuentran Alzira, Massalavés, Benimuslem y Algemesí.

En Alzira, el viento provocó importantes daños materiales. Parte de la cubierta de la iglesia de Santa Catalina resultó dañada y la caída de un árbol sobre la infraestructura ferroviaria entre Alzira y La Pobla Llarga causó retrasos en Cercanías y en servicios de media y larga distancia.

La tormenta alcanzó también el litoral valenciano, con especial incidencia en puntos como Cullera, El Perelló y El Saler. En el caso de Cullera, y a falta de una confirmación oficial de que se tratara de un reventón, es más preciso hablar de una tormenta muy violenta acompañada de fuertes rachas de viento.

Albacete y Murcia, también bajo las tormentas

La inestabilidad se ha extendido por el interior del sureste peninsular. En Mahora (Albacete) se ha registrado una racha de 126,7 km/h.

En Jumilla (Murcia) se ha reportado un reventón húmedo con rachas de hasta 92 km/h. Allí, la tormenta descargó 34 litros por metro cuadrado en apenas media hora, convirtiendo algunas calles en auténticos ríos en cuestión de minutos.

¿Qué ha provocado estas tormentas?

El episodio llega después de varios días de temperaturas muy elevadas y coincide con un brusco cambio del patrón atmosférico. Una vaguada atraviesa rápidamente la Península Ibérica y favorece la entrada de aire más frío en altura, mientras que en las capas bajas permanece aire muy cálido y húmedo de origen mediterráneo.

A ello se suma un Mediterráneo excepcionalmente cálido, capaz de aportar abundante vapor de agua y energía a la atmósfera. En determinadas zonas, el relieve puede reforzar además el ascenso del aire húmedo cuando los flujos chocan con áreas montañosas.

La combinación de aire frío en altura, calor y humedad en superficie y factores locales como el relieve genera una atmósfera muy inestable y favorece el desarrollo de grandes nubes de tormenta capaces de producir lluvias torrenciales, granizo y fuertes corrientes descendentes.

Estas corrientes pueden originar los denominados reventones húmedos. Dentro de la tormenta, una masa de aire desciende a gran velocidad y, al alcanzar el suelo, se expande horizontalmente en todas direcciones, generando rachas de viento muy intensas acompañadas de abundante precipitación.

Un desplome de casi 20 grados durante la tormenta

Uno de los datos más llamativos se ha registrado en Polinyà de Xúquer, donde la temperatura cayó casi 20 grados coincidiendo con el paso de la tormenta.

Este desplome no es la causa de la tormenta, sino una consecuencia del episodio convectivo y de la llegada al suelo del aire más frío asociado a la corriente descendente. A escala más amplia, se prevé de nuevo un descenso de las temperaturas en el nordeste.

Fuertes tormentas en Baleares esta madrugada

El episodio no termina este jueves. Durante las próximas horas, el principal foco de atención se trasladará a Mallorca y Menorca, donde se esperan tormentas muy fuertes durante la madrugada del viernes.

Las tormentas podrán estar acompañadas de rachas de viento muy fuertes, sin descartar que algunas lleguen a ser huracanadas, y precipitaciones de hasta 40 litros por metro cuadrado en una hora durante los episodios más intensos.

El viernes, las precipitaciones continuarán también en el Cantábrico y en puntos del nordeste peninsular, mientras que las tormentas podrán reactivarse por la tarde en Baleares, la Ibérica aragonesa y Cataluña.

La inestabilidad seguirá durante el fin de semana

La inestabilidad continuará durante el fin de semana, especialmente en el norte y nordeste peninsular. Una importante vaguada se situará el sábado en el Atlántico, mientras una depresión profunda favorecerá los flujos de levante en la mitad norte del Mediterráneo.

Las precipitaciones podrán ser muy fuertes y estar acompañadas de tormentas, especialmente en el litoral de Tarragona durante la madrugada.

De cara a los días siguientes, la inestabilidad podría mantenerse en el nordeste peninsular. La evolución dependerá de la posición de la vaguada y de la entrada de aire húmedo mediterráneo, por lo que será necesario seguir las sucesivas actualizaciones y avisos meteorológicos.