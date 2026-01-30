Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Tren de lluvias

Final de semana con una breve tregua antes de la llegada del enésimo frente de lluvia

Un nuevo sistema frontal y más precipitaciones. Fuertes en Galicia, se extenderán a casi todo el país salvo a las costas del sureste y a Canarias. Vuelven a generalizarse los avisos por viento durante la tarde. En Galicia el fortísimo oleaje activa el aviso de nivel rojo, y en las montañas de la mitad norte y norte de la Comunidad de Madrid se activan los avisos por nevadas.

La previsión de César Gonzalo

Mañana tendremos una breve tregua, y hoy llega el enésimo frente con lluvia. | Antena 3 Noticias

César Gonzalo
Publicado:

Continúa el tren de lluvias con la llegada de un nuevo frente con más precipitaciones, de nuevo fuerte viento y oleaje. Pero la noticia es que mañana en gran parte de nuestro país, en el interior, podremos cerrar los paraguas. Será una breve tregua porque después seguirá lloviendo. Es más, parece que las primeras semanas de febrero según los modelos de predicción seguirán siendo lluviosas.

Viernes de temporal

Especialmente en las costas de Galicia, con un oleaje que durante la tarde obligaron a activar el aviso de nivel rojo, peligro extremo, porque podrán superar los 9 metros de altura. Mala mar que en las costas del Cantábrico llegará a los 7 m. Además, los avisos por viento se van a ir generalizando a lo largo de la tarde, por rachas de 70 a 90 km/h, que en el caso del sureste podrán superar los 100km/h. Fenómenos que se mantendrán durante las primeras horas del sábado.

Más lluvias

Regresan de la mano de un nuevo frente que ya recorre el noroeste. Aunque la mañana comienza con grandes claros, las precipitaciones se irán extendiendo por todo el territorio. Llegarán acompañadas de tormentas y algunas granizadas en Galicia y Asturias. Apenas aparecerán en las costas de la Comunidad Valenciana y de Murcia, y no se esperan en las islas Canarias. A última hora, sí podrán aparecer en las islas Baleares. En esta jornada bajan las temperaturas y por tanto también lo hace la cota de nieve. Activándose los avisos por nevadas a partir de unos 1.000m en las sierras del norte. También en las del sur de Segovia, Ávila y en el norte de la Comunidad de Madrid por nevadas que pueden acumular unos 5cm a partir de 1.200m.

Mañana ¡tregua!

Será breve, las lluvias nos perdonan durante el sábado en casi todo el país. Podremos cerrar los paraguas, salvo en las comunidades del Cantábrico. No hay que confiarse porque mañana comenzaremos el día aún con el aviso rojo en las costas de Galicia por intenso oleaje, además con fuertes rachas de viento, incluso con nevadas en las montañas del centro y norte.

Febrero lluvioso

Las previsiones a largo plazo nos dicen que seguiremos recibiendo más lluvias desde el atlántico. Por lo menos durante las primeras semanas del mes. Así se presente este domingo con más precipitaciones que llegan desde el oeste. El carrusel de frentes, solo nos brindará un día de tregua.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.

