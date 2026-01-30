Roberto Brasero: "Cambia el mes, pero el tiempo todavía no"

Sigue el temporal de viento y olas

Seguimos con avisos de nivel rojo por temporal costero en Galicia; otro frente continuará repartiendo lluvia esta tarde en el centro y sur peninsular y nuevas nevadas llegan esta noche a las sierras del norte peninsular. Sin embargo, a lo largo del sábado el tiempo debería ser algo menos adverso según transcurra el día.

Mañana tendremos una pequeña tregua en cuanto a la precipitaciones, pues quedarán acotadas a Galicia, comunidades cantábricas y Pirineos. También podrá nevar en zonas altas de montaña del resto de península y chubascos en Baleares. La cota de nieve comenzará en 800 m, pero irá subiendo a lo largo del día hasta 1200 o 1400 m. En el resto de la península a partir de mediodía, cielos algo más abiertos que dejarán pasar algún rayo de sol y en Canarias también se irán marchando las nubes de primera hora en Lanzarote y Fuerteventura y quedará más despejado. Las temperaturas van a ser más bajas que las de hoy, aunque las heladas quedarán restringidas a zona de montaña.

Tregua en las lluvias pero no en el viento

El viento seguirá soplando con intensidad en buena parte del sábado en el norte y este de la península. Seguirá el aviso rojo en la costa gallega hasta las 8h de la mañana y luego pasará a naranja y seguirá mañana el temporal marítimo aunque quizá no tan duro como el de hoy. También seguirán las fuertes rachas de viento en el litoral Mediterráneo, Baleares e interiores del tercio este peninsular, así como en montañas del centro y norte. El domingo el viento soplará con menos fuerza, a la vez que nuevas lluvias irán llegando por el oeste de España.

Febrero se estrena con borrascas

El domingo, primer día del mes de febrero, llegará una nueva masa de aire muy húmedo que irá cubriendo los cielos y dejando lluvias en buena parte de la península. Serán menos probables en el Mediterráneo, y más abundantes en el oeste peninsular. De hecho, en Galicia y en torno al sistema central, estas precipitaciones podrán ser fuertes y persistentes, sobre todo norte de Cáceres sur de Ávila y de Salamanca.

La cota de nieve subirá a más de 2.000 metros en las montañas del centro y norte salvo en el Pirineo donde se quedará en torno a 1600-1800m. Las temperaturas subirán y con esta subida de la cota de nieve y la llegada de nuevas lluvias tendremos un deshielo súbito en zonas de la Cuenca del Duero que podría agravar la situación de los ríos. En Andalucía también seguirá complicada la situación fluvial por la suma de más precipitaciones la semana que viene, después de haber recogido entre 200 a 300 l/m2 esta semana en muchas zonas llegando a 1000 en la siempre lluviosa sierra de Grazalema. Así empezará febrero.

Y así seguirá: el lunes, incluso con más lluvias que el domingo. Una nueva borrasca que llega desde el Atlántico y entra por Portugal con lluvias afectarán a la mayor parte del territorio y podrán ser muy abundantes en Pirineo, Galicia, entorno del sistema central y sur de Andalucía.

La cota de nieve volverá a bajar hasta 1200-1400 m y los Vientos se nuevo serán muy fuertes en el sur de Andalucía. Y la previsión es que durante el resto de esta primera semana del nuevo mes continúen llegando frentes muy activos a buena parte de la península, con lluvias abundantes, sobre todo en zonas del oeste y el sur de la península y nevadas en las montañas. Vamos, como ha ocurrido todo este mes de enero que ahora termina. Cambiamos de mes, pero el tiempo todavía no cambia.