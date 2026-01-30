César Gonzalo da la previsión meteorológica al ritmo de La Perla: "Perdón Rosalía"

César Gonzalo, presentador de El Tiempo de Antena 3 Noticias, ha usado una canción de la aclamada cantante internacional, Rosalía, para amenizar la mañana a todos los espectadores.

El presentador, haciendo gala de su buen humor y su desparpajo, ha "dado el cante" comenzando la previsión meteorológica al ritmo de 'La Perla'. "Llueve. Lo hace sin parar. Y todos los frentes que están por llegar", ha entonado César, que rápidamente ha pedido perdón a Rosalía y a todos los espectadores "que tenían la televisión encedida".

Ante esta situación, Manu Sánchez, presentador y director de noticias de la mañana, no ha podido hacer más que apludir a su compañero. "No se si me voy a poder recuperar", ha confesado Manu mientras intentaba escuchar la previsión.

