El milagroso rescate de Conchi Serrano en plena DANA: "Viví una película de terror"

Conchi Serrano protagonizó una de las muchas imágenes escalofriantes que deja esta DANA que ha azotado la Comunidad Valenciana. El agua arrastraba a la joven por las calles de Catarroja ante la impotencia de sus vecinos. Algunos trataron de salvarla lanzándole sábanas desde las ventanas, pero no pudo alcanzarlas.

"La misma presión abrió la puerta de un portal y eso fue lo que nos salvó la vida"

La historia, en todo caso, tuvo final feliz. El destino quiso que un vecino pudiera agarrarla mientras el agua la arrastraba. "Una película de terror fue lo que viví, pero de auténtico terror", reconoce en una entrevista a Antena 3 Noticias.

La fuerza de la corriente la lanzó dentro de un portal: "La misma presión abrió la puerta de un portal y eso fue lo que nos salvó la vida. Íbamos directos a caer en el ascensor, pero con mucha lucha pudimos salir. Bajó un vecino, me cogió y aquí estoy para contarlo".

"Tuve suerte porque peso muy poquito"

"Estaba cogida a la barandilla, pero cedió. El chico que me salvó la vida estaba agarrándome todo lo que podía, para intentar subirme, pero él ya no podía más. Tuve suerte porque peso muy poquito y bajó un vecino y desde el escalón me subió con la mano. Eso fue lo que me salvó la vida", explica Conchi Serrano.

Su salvador fue solo uno de tantos héroes anónimos que salvaron vidas en plena catástrofe. El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha confirmado el número de muertes a consecuencia del temporal: en total, 158 personas han perdido la vida; la gran mayoría pertenecen a la Comunidad Valenciana (155), a las que se suman los dos fallecidos en Castilla-La Mancha y el británico en Andalucía.

