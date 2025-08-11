Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Ola de calor

Ola de calor en su punto álgido: “Hasta 42 ºC en el Ebro y más de 40 ºC en el sur peninsular”, advierte Mercedes Martín

El calor extremo se combina con tormentas fuertes en el noreste y calima en Canarias, mientras se avecina un descenso de temperaturas a mediados de semana.

Mercedes Martín y la previsión del 11 de agosto

Mercedes Martín y la previsión del 11 de agosto | Antena 3 Noticias

La semana comienza con el calor en su punto más intenso. Hoy lunes, la influencia de la ex tormenta tropical Dexter y de una vaguada absorbida por la circulación atlántica genera un patrón de vientos que suaviza las temperaturas en Galicia y meseta norte, pero impulsa aire cálido hacia el País Vasco y Navarra, donde se esperan ascensos notables. En el resto de la Península, Baleares y Canarias, las temperaturas seguirán muy elevadas, alcanzando los 40 ºC en amplias zonas de la mitad sur y del valle del Ebro, y hasta 42 ºC en el tramo oriental de la ribera del Ebro en Zaragoza. Guipúzcoa interior también podría rondar o superar los 40 ºC. La AEMET mantiene avisos rojos en estas áreas y naranjas en buena parte del centro, sur y noreste peninsular.

Mapa de avisos por calor
Mapa de avisos por calor | Antena 3 Noticias

El ambiente estable predominará durante la mañana, con cielos poco nubosos y algunas brumas o nieblas en el noroeste. Por la tarde crecerá la nubosidad de evolución, con tormentas localmente fuertes, granizo y rachas muy intensas de viento en Pirineos y sur del Sistema Ibérico, y con menor probabilidad en el Sistema Central y sureste peninsular. En Canarias continúa la calima, aunque en progresivo retroceso.

Martes 12 de agosto

El calor persistirá en numerosas zonas, con descensos locales en el Cantábrico y en Canarias gracias al régimen de alisios. Las tormentas volverán a ser probables en Pirineos e Ibérica, puntualmente fuertes. Las temperaturas seguirán superando los 34 ºC en gran parte del país y los 40 ºC en el sur de la vertiente atlántica, aunque se reducirá la extensión de los avisos rojos.

Mapa del martes 12 de agosto
Mapa del martes 12 de agosto | Antena 3 Noticias

Miércoles 13 de agosto

El paso de un frente traerá un cambio notable en la mitad norte, con más nubosidad, tormentas y un descenso acusado de temperaturas en Galicia y meseta norte. Aun así, el calor se mantendrá en la mitad sur, con máximas próximas a 40 ºC en las depresiones del Guadalquivir y Guadiana.

Avance para jueves y viernes

El calor seguirá presente, pero el descenso de temperaturas y la reducción de las zonas en aviso naranja apuntan al final oficial de la ola de calor, un escenario aún marcado por la incertidumbre.

