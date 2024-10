DANA Valencia | Por qué pasaron más de 10 horas entre la alerta de la AEMET y el aviso en los móviles de ES - Alert

¿Faltó previsión o previsión por la DANA que ha causado fuertes destrozos en Valencia? Se registran al menos 95 fallecidos tras las lluvias torrenciales y la mayoría en la provincia valenciana. Los expertos ya hablan de la peor 'gota fría' del siglo.

Ya el 25 de octubre, la agencia meteorológica emitió una primera nota en donde avisaba de la llegada de "lluvias muy fuertes y localmente persistentes, más probables durante el martes 29 (de octubre)". Así lo avisaba uno de los científicos de la AEMET, Juan Jesús González Alemán, en su cuenta personal de X.

"Si todo sigue tal y como prevén los modelos meteorológicos durante los próximos 5 días, esta DANA, por sus características y comportamiento, tiene mucho potencial de entrar en el grupo de las de alto impacto. De las que serán recordadas en la vertiente mediterránea".

Los vecinos afectados denuncian que los avisos sonaron en sus teléfonos móviles cuando ya había localidades inundadas. Sin embargo, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) emitió horas antes avisos de fuertes lluvias. Lo que lleva a muchos a preguntarse: ¿por qué pasó tanto tiempo entre la alerta de la AEMET y la notificación de Es - Alert?

Los sistemas de la AEMET para medir el peligro se dividen en cuatro colores: verde (no hay riesgo), amarillo (riesgo bajo), naranja (riesgo importante) y rojo (peligro extraordinario). Con estos avisos se trata de informar a la población y advertir a los organismos públicos sobre el iniciar los preparativos de contingencia y aminorar los posibles daños.

La Agencia Estatal de Meteorología activó el martes en Valencia la alerta roja (riesgo extremo) a primera hora. Los avisos se fueron extendiendo conforme avanzaba el día. Roberto Brasero lo explicó en el programa de 'Espejo Público': "Fueron ampliándose los avisos, pero la realidad acabó superando las expectativas".

"En la provincia de Valencia fue la persistencia durante más de 12 horas de un sistema de tormentas en la misma zona, descargando torrencialmente, que superó las expectativas iniciales. Aunque fueron ampliándose los avisos, la realidad acabó superando las expectativas iniciales", añade el hombre del tiempo de Antena 3.

"AVISO ROJO | Litoral sur de Valencia: Lluvias de intensidad torrencial", tuiteaba la AEMET en su cuenta de la red social 'X' el 29 de octubre a las 08.04 horas.

Al principio, la alerta estaba indicada hasta mediodía. Pero las lluvias torrenciales no remitían y el aviso rojo se fue prolongando. Tras el primer aviso , la agencia meteorológica lanzó hasta cuatro advertencias similares en el transcurso del día, según recoge 'France 24'.

No fue hasta las 20.00 horas cuando los valencianos recibieron un aviso de Protección Civil en sus teléfonos móviles. Según recoge 'France 24', debido a la tardanza en la emisión de las alertas, los ciudadanos salieron de sus casas, fueron a trabajar, cogieron el coche...

"La Generalitat, a través del Centro de Coordinación de Emergencias, ha activado el sistema de aviso a la población Es-Alert para informar de manera preventiva a los habitantes de toda la provincia de Valencia. El texto del mensaje es el siguiente", recoge un mensaje en la cuenta de 'X' de Emergencias 112 CV a las 20.14 horas.

Un segundo aviso fue enviado media hora más tarde a estas zonas: Ribera Alta, Ribera Baixa, Hoya de Bunyol y L'Horta Sud. Estos avisos se produjeron mediante el sistema ES - Alert, implementado desde 2023, para enviar mensajes por SMS a los teléfonos celulares de los habitantes dentro de zonas de riesgo en caso de catástrofe.

El día 30 de octubre por la mañana, se sumó un nuevo aviso a primera hora. Pero la tragedia ya estaba extendida: inundaciones, desaparecidos, muertos...

Interior advierte: las alertas al móvil eran responsabilidad del Consell

El Ministerio del Interior, Fernando Grande-Marlaska, advierte de que las alertas que se lanzaron a los teléfonos móviles de los ciudadanos como consecuencia del temporal de la DANA eran "responsabilidad" exclusiva de las comunidades autónomas y, por tanto, del Gobierno valenciano.

"En el caso de la DANA que ha afectado a la Comunidad Valenciana, el envío de esta alerta masiva a la población era responsabilidad de la Generalitat, como ya hicieron los gobiernos de las comunidades autónomas de Madrid y Andalucía en pasadas emergencias de similares características", asegura.

Precisamente este miércoles el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, preguntado por las críticas al mal funcionamiento del sistema de alarmas, afirmó que el sistema de alertas está "protocolarizado y estandarizado" y sostuvo que estaba "coordinado" por la Dirección General de Protección Civil del Gobierno de España.

El Ministerio explica que, una vez que las autoridades autonómicas activan la fase de emergencia de sus planes territoriales de Protección Civil, pueden decretar varias situaciones operativas.

La situación operativa 1, que puede afectar a un municipio o a varios y la dirección de la emergencia es responsabilidad de la comunidad autónoma. La situación operativa 2, de ámbito autonómico, la emergencia puede afectar a más de un municipio o provincia dentro de la misma comunidad.

AEMET no valora si se tardó en actuar en Valencia

La AEMET no entra a valorar si las autoridades tardaron en actuar en Valencia por la DANA: "Nuestro trabajo es hacer las predicciones meteorológicas y hacerlo con la mayor antelación que la ciencia hoy día permite", ha indicado en declaraciones a Europa Press el portavoz del organismo, Rubén del Campo.

"Otra cosa es que tengamos que hacer una reflexión entre todos de si se consigue concienciar a la población de qué significa un aviso de nivel rojo, qué supone una situación de peligro extremo", ha remarcado.

El portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología recuerda que el primer comunicado sobre la DANA se remonta a un tuit del viernes y que desde entonces se sucedieron notas informativos y activaciones de avisos especiales.

Es más, en las últimas horas han manifestado que la DANA aún sigue y que el peligro no ha acabado. "La DANA sigue sobre España. Se están produciendo tormentas muy intensas, ayer en Andalucía, hoy en Castellón. Vamos a seguir así gran parte de la semana". Y recomienda a la población "no confiarse". "No te confíes. No tengas sensación de falsa seguridad en zonas del litoral donde no llueve".

