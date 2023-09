¿Un Medicane en Libia? Roberto Brasero explica cómo es el huracán del Mediterráneo

Libia es un país del norte de África casi tres veces y media más grande que España. Limita con el Mar Mediterráneo, el mismo que, un poco más al norte, baña las aguas de Italia y de Grecia. En menos de una semana, acabamos de asistir a un mismo fenómeno atmosférico que ha golpeado con lluvias fuertes varios países e incluso dos continentes distintos y también con distintas consecuencias.

En Grecia desalojaron pueblos enteros mientras sufrían inundaciones y en Libia no ha dado tiempo: las riadas pueden haber acabado con la vida más 3.000 personas, según fuentes internacionales, que informan también de miles de desaparecidos. Y todo ello a solo dos horas de España en avión. ¿Un ciclón puede causar estos daños? ¿Puede darse un ciclón tropical aquí al lado? ¿Qué está pasando en nuestro Mediterráneo?

En un solo día, la lluvia de más de un año

Las imágenes que empezaron a llegar desde Libia en el día de ayer por un momento me confundieron: creía que eran imágenes de las zonas afectadas por el terremoto de Marruecos. Eran casi idénticas en su devastación. Las causas, aunque ambas de origen natural, han sido muy distintas. Un movimiento de tierra en un caso, y un ciclón en el otro.

Una estación meteorológica de Bayda, en el norte de Libia cerca de la zona asolada, ha recogido 414 l/m2 en 24 horas, que es la misma cantidad que suelen recoger en un año y medio: 240 l/m2 es la media ¡anual! Como ocurre siempre, además de lo que cae tiene que ver mucho el lugar donde cae.

"La tragedia se ha cernido sobre la ciudad de Derna donde la presa del Valle-Uadi de Derna se ha desplomado a causa de las fuertes lluvias" , escribe el geólogo Alejando S. Méndez en Twitter (ahora X). Méndez explica que los Uadis son valles o ríos secos que se encuentran generalmente en zonas desérticas o semidesérticas y solo llevan agua algunos meses. "En este caso, las lluvias extremas de los últimos días llevaron al límite la estructura de la presa, la cual colapsó generando un gigantesco flujo de agua y escombros que arrasó el centro de la ciudad".

La imagen de Derna es de una ciudad arrasada y hay fuentes que cifran en 10.000 los desaparecidos por lo que es muy probable que la de fallecidos supere ya los 2000 iniciales. Pero, aparte de las infraestructuras del país, el fenómeno meteorológico que ha dejado estas lluvias abundantes y torrenciales también es digno de atención: la Tormenta Daniel.

Tormenta Daniel

La borrasca Daniel recibió nombre propio cuando creció en intensidad al albergar aire frío en su seno, como las DANAS y con esa estructura descargó acumulaciones de 1.000 l/nmm2 en dos días sobre Grecia y afectó a otras zonas de Bulgaria y Turquía. Después siguió desplazándose por las aguas cálidas de esa zona del Mediterráneo y fue cambiando su estructura, para asemejar, más que a una borrasca, a un ciclón tropical.

Borrascas y ciclones

Hay que aclarar, por si alguien no lo sabe, que todas las borrascas son ciclones. Cualquiera, de la más grande a la más pequeña, las que nos afectan cotidianamente a nosotros también, porque la definición de ciclón viene dada por el sentido del giro del viento: si gira en el sentido de las agujas del reloj es un anticiclón y si gira en el sentido contrario de las aguas del reloj es un ciclón. Y eso pasa aquí en el hemisferio norte en las borrascas. Por lo tanto una borrasca es un ciclón y desde luego podemos decir que un ciclón ha golpeado Libia. Pero, ¿un ciclón tropical?

Ciclones tropicales fuera del Trópico

Solemos asociar el término ciclón no a las borrascas normales que nos afectan a diario sino a otras que generan vientos más fuertes o lluvias torrenciales. Esos suelen ser los ciclones tropicales. Se trata de los ciclones que nacen en las zonas tropicales del planeta y que al crecer y ganar intensidad pueden dar lugar, primero a una tormenta tropical y luego a un huracán o un tifón, es decir, ciclones tropicales de gran magnitud y peligrosidad.

Normalmente y como bien indica su nombre, los ciclones tropicales se dan en la llamada zona intertropical que es la franja que se ubica entre los trópicos de Cáncer y de Capricornio. En ocasiones pueden salir de ahí, una vez formados, y llegar a otras zonas. Aquí hemos tenido la visita de alguna tormenta tropical en Canarias, por ejemplo. Pero lo raro es que se formen o nazcan directamente fuera de esa franja, alejada de las aguas tan calientes y otras condiciones de las latitudes tropicales que favorecen su fromación. Lugares como, por ejemplo, nuestro mar Mediterráneo

Medicanes: huracanes en el Mediterráneo

Un ciclón tropical mediterráneo es algo poco frecuente pero alguna vez ha pasado y cuando ocurre le damos un nombre: Medicane. El nombre surge de unir el inicio de la palabra MEDiterráneo con el final de huracán en inglés: hurriCANE. Así, un Medicane sería algo así como un huracán en el Mediterráneo.

Si no te suena mucho es porque afortunadamente no es lo más habitual, pero alguna vez ha pasado. Hace dos días Pedro José Gómez Cascales me recordaba en Twitter el programa del 10 de septiembre de 2007 donde hablábamos del que se detectó en España aquel día:

Un Medicane frente a las costas de Murcia y Almería que no tuvo consecuencias graves. El primero del que yo tengo memoria fue el del 16 de enero de 1995 en el sur de Italia y en España, los del otoño de 1996 en las Baleares. Lo más llamativo de este fenómeno, y que lo diferencia de una borrasca normal, es que a veces se llega a identificar un ojo en el centro, propio de las estructuras huracanes, aunque los vientos no sean tan fuertes como en ellos y nunca pasarían de los que tendría un huracán categoría 1, que es la más baja del ranking.

En la Wikipedia se afirma que solo se han registrado 100 tormentas tropicales similares en el Mediterráneo entre 1947 y 2011 y señala, con criterio acertado, que todavía no hay un consenso científico al existir confusión sobre si realmente son ciclones tropicales, ciclones subtropicales o bajas polares. Tampoco existe ninguna agencia europea o departamento oficial dedicado a la vigilancia concreta de estos fenómenos, a diferencia de lo que sí ocurre con huracanes o tormentas tropicales en otras zonas del mundo.

Posible Medicane en Libia

Este que ha asolado Libia deberá estudiarse en profundidad para determinar si sus características han sido tropicales o subtropicales por lo que, como señala Francisco Martín León en su entrada de hoy de la RAM, podemos hablar de momento de un posible Medicane al menos, de un ciclón subtropical. Tras esta enorme tragedia el país norteafricano, con miles de muertes, lo primero es actuar en la emergencia y después seguir investigando la situación de un mar Mediterráneo con temperaturas cada vez más altas y si hay una tendencia a la tropicalización que podría hacer más frecuentes estos fenómenos. El ciclón se dirige ahora hacia Egipto pero ya más debilitado.