Roberto Brasero avisa de una nueva borrasca: "Va a llover más, con vientos fuertes y nevadas"

Hablábamos el lunes de las borrascas encadenadas que se estaban circulando por nuestra atmósfera cercana y será mañana miércoles cuando notemos sus consecuencias.

Por un lado tenemos la que podríamos llamar borrasca nodriza, Joseph, muy amplia y extendida en mitad del Atlántico. De ella ha surgido una secundaria que está afectando al Reino Unido y han sido ellos quienes le han puesto nombre tirando de su listado, Chandra: de ella ha partido realmente el frente que nos está afectando este martes.

Y una tercera borrasca que es la que más nos interesa porque se formará en las próximas horas casi como ciclogénesis explosiva y que se hará notar el día de mañana con un temporal de viento que afectará a prácticamente toda España. El nombre que le corresponde es el de Kristin, con K, la undécima de la temporada. Nos enviará otro frente que dejará nuevas lluvias en zonas donde ha llovido mucho, agravando el nivel de los ríos que ya bajan desbordados en zonas de Galicia y sobre todo Andalucía.

Y además arrastrando otra nueva masa de aire frío que hará desplomar la cota de nieve y de nuevo regresarán las nevadas en cotas bajas. Algunas hemos tenido este invierno y mañana por la mañana también pueden presentarse de manera súbita en el centro y norte peninsular.

Nevadas exprés de la borrasca Kristin

Para este miércoles esperamos un tiempo incluso más adverso por la borrasca Kristin que atravesará la Península de oeste a este con un nuevo temporal de viento, lluvia y nevadas. El viento será fuerte o muy fuerte en la mayoría de territorios, con un temporal costero en el norte y el Mediterráneo pero también con rachas fuertes en el interior peninsular que pueden llegar a ser huracanadas en el sureste.

Atención a la nieve que regresa y lo hace de golpe, con una súbita bajada de la cota de nieve durante la mañana de este miércoles con avisos por nevadas en toda Castilla y León, que incluye las capitales, pero también sierras de Cuenca, Guadalajara y Madrid e incluso el área metropolitana de Madrid con una cota de nieve que en el norte de la ciudad puede bajar hasta los 600 metros en las primeras horas del día.

Y nuevas lluvias de la borrasca Kristin que van a ser abundantes de nuevo en el oeste y sur de la península, sumándose a las muchas que han caído ya en estas zonas.

Un tiempo más adverso

Será un día con un tiempo más adverso que el de hoy y puede que el peor día de toda la semana. De hecho así lo advierte la AEMET en una nota informativa que acaba de publicar de la intensificación del viento, “con rachas muy fuertes superiores a 90 km/h que se podrán extender por gran parte de la mitad sur peninsular, meseta norte y Baleares, y sin descartar que se superen localmente los 120 km/h en puntos del extremo sureste peninsular. Asociado a la intensificación del viento, se producirá un empeoramiento del estado del mar, y que será especialmente significativo por su impacto en el sur del área mediterránea, pudiéndose superar los 4-6 m de altura de ola significativa.

En cuanto a las precipitaciones, continuarán siendo generalizadas y con las mayores acumulaciones esperándose de nuevo en zonas de realce orográfico del extremo sur peninsular, con valores que podrán superar hasta los 80 mm/12 h. Por otro lado, la cota de nieve se situará en apenas 600-700 m durante la madrugada y primeras horas en amplias zonas de la mitad norte peninsular, con nevadas que serán significativas en torno a las principales áreas montañosas del centro y norte peninsular, así como en amplias zonas de la meseta Norte, donde localmente se podría superar los 5 cm de espesor.

Durante la tarde se espera un rápido ascenso de la cota de nieve, quedando las nevadas relegadas a zonas montañosas. En definitiva, más lluvia, más viento y nuevas nevadas para mañana. El jueves Kristin ya habrá pasado aunque seguirá la puerta abierta para que continúen entrando nuevos frentes atlánticos.

