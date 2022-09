Yolanda Díaz aboga por fijar un tope en los precios de los alimentos básicos como la leche o el pan

Yolanda Díaz aboga por fijar un tope en el precio de algunos productos de primera necesidad como la leche, el pan o los huevos. Así lo ha confirmado este lunes en una entrevista en la que ha hablado de la necesidad de alcanzar un acuerdo con la gran distribución y los consumidores ante la creciente subida generalizada de precios que se está produciendo en toda Europa con el aumento de la inflación.

La vicepresidenta segunda del Ejecutivo ha denunciado que alguien se está enriqueciendo por el camino, usando la guerra en Ucrania como pretexto, al mismo tiempo que ha culpado a "los márgenes empresariales" de parte de esa subida del precio de muchos productos básicos. "No hay nada que tensione más la vida de la gente que no poder hacer la cesta de la compra, y esto está pasando en nuestro país", ha explicado. "Los oligopolios de nuestro país no solo están en el sector bancario o en el energético, tenemos cinco grandes distribuidoras de alimentación que concentran el 50%".

Díaz, además, ha confirmado que el Gobierno central aún no se ha reunido con las grandes distribuidoras, aunque ha asegurado que lo hará próximamente. Asimismo, la fundadora de Sumar se ha pronunciado sobre la subida del SMI, asegurando que "los salarios son víctimas de la inflación, no los causantes de ella".

Por su parte, el ministro de Agricultura y Pesca, Luis Planas, ha contestado a Díaz asegurando que no es posible "desde un punto de vista legal" ni deseable. Además, ha descartado la creación de un impuesto al sector de la distribución como ha pedido Unidas Podemos, aunque ha exigido responsabilidad para que el alza de los precios sea "lo más limitada posible".

Unidas Podemos ve "sensata" la propuesta de la vicepresidenta segunda

Desde la formación de Ione Belarra ven "sensata" la idea de topar los precios de algunos alimentos básicos de la cesta de la compra, aunque detallan dudar de la voluntad de las empresas y grandes compañías para cerrar un acuerdo.

Unidas Podemos, además, ha asegurado que "lo más adecuado" sería crear un impuesto extraordinario para que las empresas "arrimasen el hombro", algo que ya ha descartado Planas.