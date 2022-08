Yolanda Díaz respalda la subida del SMI "más allá del 60% del salario medio"

Yolanda Díaz ha respaldado el incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) por la actual incertidumbre económica y la escalada de precios. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, ha mostrado su intención de elevar por encima del 60% del salario medio porque, a su juicio, hay que ser "conscientes de la situación que estamos viviendo".

Yolanda Díaz insiste en la revalorización

La titular de Trabajo ha reiterado que el Ejecutivo elevará el salario mínimo, que actualmente está fijado en 1.000 euros mensuales, y que en las próximas semanas se reunirán con la comisión de expertos para detallar la cuantía final.

En este sentido Díaz ha pedido a la CEOE que "se comprometa" con el país: "Creo que el señor Garamendi sabe muy bien lo que está pasando en nuestro país y bloquear la negociación de los convenios colectivos hoy no es una buena receta para un país que necesita, no solamente que los trabajadores no lo pasen mal, sino que dejen de perder poder adquisitivo", ha subrayado la ministra.

Hace una semana Pilar Alegría ya adelantó que el Ejecutivo iba a apoyar la propuesta de la ministra económica: "Nuestro compromiso, el compromiso de este Gobierno, es llegar al 60% del salario medio aproximadamente y es lo que vamos a hacer", anunció la portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE y ministra de Educación.

"Los 1.049 se quedan cortos"

Si no se alcanza un acuerdo entre las partes de cara a otoño, los sindicatos continuarán las movilizaciones. Así lo ha anunciado el secretario general de UGT, Pepe Álvarez: "Con una inflación del 10%, el Gobierno no puede decir que piensa en los más débiles y luego aplicar una subida del SMI que sea la mitad del coste de la vida, porque eso en ningún caso va a permitir que las familias puedan mantener su nivel de vida. Los 1.049 euros que determina el 60% del salario medio que los expertos calculaban para el año 2023 es evidente que se queda corto", ha advertido Álvarez.

¿Qué dice la CEOE?

En febrero, el presidente de la CEOE ya avisó de una "contracción importante del empleo" si se producía una nueva subida: "Contribuirá a aumentar los costes laborales y la presión sobre los márgenes de las empresas, lo que puede llevar a un menor dinamismo económico en el futuro y a una menor creación de empleo", destacó Antonio Garamendi.