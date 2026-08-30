La vuelta de las vacaciones más cara: llenar el depósito cuesta un 20% más que en junio

Este último fin de semana de agosto tiene lugar el mayor éxodo del verano. Ha llegado el momento de cerrar la sombrilla, hacer las maletas y emprender el viaje de vuelta a la rutina. Pero antes toca pasar por el surtidor. Y poner en marcha el motor es sustancialmente más caro que al inicio de las vacaciones.

El precio medio del litro de gasóleo se ha situado esta semana en 1,861 euros, mientras que en el caso de la gasolina escala hasta los 1,723 euros, según el Boletín Petrolero de la Unión Europea. Es la octava semana consecutiva de subidas. En tan solo siete días, el diésel se ha encarecido un 1,8% y la gasolina un 1,55%. Esta cuantía supone un 24% y un 20% más que a finales de junio, respectivamente, cuando cotizaban a 1,504 y 1,438 euros el litro.

De este modo, llenar un depósito medio de 55 litros de diésel cuesta 102,35 euros (24,91 euros más que hace un año). En gasolina, el desembolso alcanza los 94,76 euros (13,5 euros más). Un gasto ineludible para los millones de vehículos que este fin de semana circularán por la red de carreteras con motivo de la operación retorno. Según las previsiones de la Dirección General de Tráfico (DGT), entre el viernes 28 y la medianoche del lunes 31 de agosto se producirán cerca de 6,9 millones de desplazamientos, concentrados principalmente desde las zonas costeras y turísticas hacia los grandes núcleos urbanos.

"Esperar a que baje"

Ante este escenario, en las gasolineras hay conductores que optan por apurar el combustible al máximo y esperar a la entrada en vigor de la rebaja fiscal del Gobierno el próximo martes. "Hoy solo le pongo 20 euros y me espero a que baje", explicaba una conductora a Antena 3 Noticias desde una estación de servicio en Valencia.

A partir del martes se aplicará sobre los precios actuales un descuento fiscal de 20 céntimos por litro al gasóleo y de 5 euros al total del repostaje de gasolina. La medida forma parte del Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio, que contempla la activación de cláusulas automáticas si la inflación interanual de los carburantes supera el 15%, como ocurre actualmente.

Sin embargo, este alivio no llegará a tiempo para amortiguar el golpe en el bolsillo de los millones de españoles que pasan por caja durante este retorno de vacaciones.