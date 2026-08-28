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Un economista advierte: "La subida en agosto se pagará en octubre"

Ernesto Campos explica en una entrevista en Antena 3 Noticias que la subida de precios de agosto, podría tener consecuencias en los supermercados en otoño.

Cesta de la compra

La subida de agosto se pagará en octubre: el petróleo amenaza el supermercado | Antena 3 Noticias

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Marta Alarcón
Marta Alarcón
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La inflación vuelve a dispararse en España y alcanza en agosto el 4,3%, su nivel más alto desde febrero de 2023. El indicador adelantado del IPC publicado por el INE, refleja un incremento de 7 décimas respecto al mes anterior.

Detrás de este repunte se encuentra, principalmente, el encarecimiento de los combustibles y lubricantes para vehículos personales. La operación retorno de las vacaciones llega así acompañada de una subida de los carburantes, que vuelve a presionar los bolsillos de los consumidores.

El diésel cuesta 25 euros más que hace un año

El impacto ya se nota al llenar el depósito. El diésel cuesta de media unos 25 euros más que hace un año, mientras que la gasolina se ha encarecido alrededor de 15 euros por depósito.

Lo más llamativo no es únicamente el nivel alcanzado por la inflación, sino la velocidad de la subida. En febrero, el IPC se situaba en el 2,3%. Seis meses después, ha escalado hasta el 4,3%.

Sin embargo, hay un dato que permite matizar la situación: la inflación subyacente, que excluye los componentes más volátiles como la energía, habría descendido una décima. Esto apunta a que, por ahora, el principal foco de presión está localizado en los carburantes.

El temor está ahora en que ese incremento termine trasladándose al resto de la economía. Un transporte más caro y unos costes energéticos más elevados, pueden acabar repercutiendo progresivamente en las empresas y, finalmente, en el precio de los alimentos y otros productos.

Consecuencias en octubre

Por eso, la subida de agosto podría tener consecuencias en septiembre y los meses siguientes. El petróleo que hoy encarece el transporte, puede terminar reflejándose semanas después en la cesta de la compra. Según ha reconocido a Antena 3 Noticias, Ernesto Campos, Economista en la Universidad Viu: "La subida del petroleo en agosto se paga en el supermercado en octubre".

Además, si los precios de la energía continúan al alza, el próximo otoño podría añadir todavía más presión. Con el inicio de la temporada de calefacción, Europa vuelve a aumentar su dependencia energética, mientras cualquier tensión en las rutas de suministro, incluido el estrecho de Ormuz, podría provocar nuevas subidas.

Mientras tanto, los consumidores afrontan el otoño con una certeza: si el coste de la energía y los carburantes continúa aumentando, la subida que comenzó en agosto, puede acabar llegando a los supermercados en octubre.

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