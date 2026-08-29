Los bancos endurecen las condiciones para acceder a una hipoteca: ya exigen un 30% de ahorro

Comprar una vivienda supone actualmente un importante esfuerzo económico. Según los datos del Consejo General del Notariado, las entidades financieras autorizan alrededor del 72% de las hipotecas que se solicitan. Esto significa que casi tres de cada diez operaciones no llegan a aprobarse, debido, entre otros motivos, a la situación económica de los solicitantes o a que no cumplen los requisitos establecidos por el banco.

Uno de los principales obstáculos es el ahorro necesario para poder comprar una casa. Los bancos suelen financiar como máximo el 80% del valor de la vivienda, por lo que el comprador debe aportar de su bolsillo el 20% restante. Sin embargo, esta cantidad no es suficiente para completar la operación, ya que también hay que hacer frente a impuestos, gastos de gestión, notaría y registro, entre otros costes.

Se necesita el 30% del precio en ahorros

Por este motivo, los compradores necesitan disponer de aproximadamente un 30% del precio de la vivienda en ahorros. Por ejemplo, una persona que quiera adquirir una casa valorada en 200.000 euros debería tener ahorrados alrededor de 60.000 euros para poder afrontar la compra con mayores garantías. Si le sumamos los impuestos y gastos, la cifra que necesitaría ahorrar ascendería a 80.000€. Una cantidad que necesitaría de 28 años de media de ahorro íntegro de un sueldo, algo prácticamente imposible para la gente joven, principalmente la que vive de alquiler.

Esta situación afecta especialmente a los jóvenes y a las personas que compran una vivienda por primera vez. Aunque no existe una ley que obligue a tener exactamente ese 30% ahorrado, las recomendaciones del Banco de España y las políticas de riesgo de las entidades hacen que disponer de una cantidad suficiente de dinero sea cada vez más importante para conseguir una hipoteca.

Menos casas, más pequeñas y más caras

Además, el problema del acceso a la vivienda se agrava por la evolución del mercado inmobiliario. Los precios continúan aumentando mientras se venden menos viviendas. Según los datos publicados en la noticia, durante 2025 se registraron 572.529 compraventas, una cifra inferior a la de años anteriores. Al mismo tiempo, el precio de las viviendas sigue creciendo y los compradores encuentran inmuebles cada vez más caros y, en muchos casos, de menor tamaño.

El aumento de los precios también significa que la cantidad de dinero que deben ahorrar las familias es cada vez mayor. Si una vivienda cuesta más, el 20% que no financia el banco también aumenta, al igual que los gastos asociados a la compra.

En este contexto, conseguir una hipoteca se ha convertido en un proceso más exigente. Los bancos buscan asegurarse de que los clientes puedan afrontar las cuotas mensuales y dispongan de un margen económico suficiente ante posibles imprevistos.

Por tanto, el ahorro se ha convertido en una de las principales barreras para acceder a una vivienda. La combinación de precios elevados, mayores exigencias de las entidades financieras y salarios que no siempre crecen al mismo ritmo dificulta especialmente que los jóvenes puedan independizarse y comprar su primera casa.