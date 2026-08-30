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Dificultades para encontrar temporeros en Navarra ante la coincidencia de la vendimia y las campañas de la pera y el tomate

Las altas temperaturas y la escasez de lluvias han adelantado tanto la vendimia como la cosecha del tomate.

Dificultades para encontrar temporeros en Navarra ante la coincidencia de la vendimia y las campañas de la pera y el tomate

Dificultades para encontrar temporeros en Navarra ante la coincidencia de la vendimia y las campañas de la pera y el tomate

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Gonzalo Masip
Gonzalo Masip
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El calor aprieta mientras los temporeros recogen el tomate en Lodosa. Jesús Perón, de conservas Perón, nos explica que se ha adelantado unos quince días la recolecta. "Ha sido algo anómalo. Nunca hemos tenido tan pronto la recogida del tomate", subraya.

El caluroso verano ha acelerado la maduración de esta verdura y si no se recolecta a tiempo puede perderse. Jesús nos muestra en una plantación de tomates como las altas temperaturas hacen caer las hojas de la planta dejando los tomates expuestos al sol. La fruta termina pudriéndose o mermando siendo totalmente inservible.

Sin embargo, no ha sido fácil encontrar temporeros. Este año, su recogida se ha solapado con la de la pera y la vendimia adelantada. Jesús, en su explotación de Lodosa, necesita una docena de trabajadores. Sin embargo, solo ha conseguido la mitad.

Y a menor oferta y mayor demanda no queda otra. "La única forma de conseguir un efecto llamada para que acudan a nuestra recolecta es aumentar el precio de la hora", destaca. Hablando con uno de los temporeros nos asegura que hay mucho trabajo.

Otro peligro al que han hecho frente han sido las plagas, especialmente de ácaros. Jesús, además, nos indica que los insecticidas han subido de precio con lo que los costes de producción todavía aumentan más. Por si no fuera poco, también han tenido que regar más con lo que el consumo de agua ha aumentado.

Sin duda, no está siendo un año sencillo. Se calcula que se puede perder el 35 por ciento de la cosecha de tomate en Navarra. Tomado el pulso a la recolecta de tomate, dejamos a los jornaleros recogiendo el tomate, casi contrarreloj, ante la descarada mirada del sol.

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