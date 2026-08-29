La operación retorno de agosto moviliza a millones de viajeros en carreteras, aeropuertos y trenes

Llega el último fin de semana de agosto y, con él, el fin de las vacaciones para la mayoría y la vuelta a la rutina. Este regreso masivo a casa coincide además con quienes empiezan sus días de descanso en septiembre, lo que ha puesto en marcha un gran despliegue en todos los medios de transporte desde el viernes 28 hasta la medianoche del lunes 31 de agosto.

Casi siete millones de viajes en coche

La Dirección General de Tráfico espera que se realicen unos 6,9 millones de viajes por carretera en solo cuatro días. Para controlar el tráfico y evitar atascos y accidentes, las autoridades activaron un operativo especial este viernes a las tres de la tarde, que se mantendrá hasta el lunes a medianoche.

Las mayores complicaciones se concentran en las entradas y salidas de las grandes ciudades y en las vías que conectan las zonas de costa con el interior.

Más vuelos en los aeropuertos

En los aeropuertos también se nota con fuerza el aumento de pasajeros. Aena tiene previstos casi 30.000 vuelos entre el viernes y el lunes en toda España, lo que supone un 2,6% más de actividad que el año pasado por estas mismas fechas.

Uno de los puntos con más movimiento es el Aeropuerto de Barcelona-El Prat, que prevé operar más de 3.200 vuelos entre el sábado y el lunes, alcanzando los 4.421 si se suma la jornada del viernes.

Las estaciones de tren concentran más de cuatro mil trayectos

El tren es otra de las opciones preferidas para volver a casa. Durante estos cuatro días circularán unos 4.370 trenes de alta velocidad, larga y media distancia por todo el país, siendo la jornada del viernes una de las de mayor tráfico de todo el año con 1.200 trayectos en un solo día.

Madrid y Barcelona encabezan el volumen de viajeros en el ferrocarril. La capital sumará 1.500 salidas y llegadas repartidas entre la estación de Atocha, por donde pasarán 870 trenes, y la de Chamartín, con 176. Por su parte, la estación de Barcelona Sants registrará el paso de 471 trenes.

El movimiento también será muy intenso en el resto del país, sobre todo en las estaciones de Sevilla Santa Justa con 284 trenes, Málaga María Zambrano con 253, Alicante con 235 y Valencia, que repartirá su gran volumen de pasajeros entre las estaciones de Joaquín Sorolla y Nord.