Las viviendas necesitarán un certificado de eficiencia energética para su venta o alquiler

La ley exige que toda vivienda que vaya a ser vendida o alquilada por más de 4 meses posea un certificado de calificación energética firmado por un profesional cualificado.

España lleva un cierto retraso en este asunto porque hasta los años 80 no hubo ninguna norma que se ocupara del aislamiento de las viviendas. Se aconseja que sean las comunidades de vecinos quienes lo soliciten para todo el edificio, y así ahorrar costes. Obtener un certificado individual costará en torno a unos 200 euros, un gasto que hay entenderlo como inversión.

No obstante los administradores de fincas consideran que se ha hecho poca publicidad de una norma que va a afectar a tantos propietarios.

El PP introdujo vía enmienda en el proyecto de Ley un listado de sanciones que van desde los 300 euros a los 600 euros en el caso de las infracciones leves, de los 601 a los 1.000 euros en el de las graves y de los 1.001 a los 6.000 euros para las muy graves.

Así, se entenderá por falta leve el no mencionar el certificado en la oferta de la vivienda o incumplir la normativa relativa a su renovación; será grave cuando no se presente el certificado ante la comunidad autónoma para que quede registrado o cuando no se entregue al comprador o al inquilino; y, finalmente, se considerará muy grave no contar con el certificado o haber falseado información para obtenerlo.