La vivienda no deja de subir: esta podría ser la fecha en la que se frene la escalada de precios

Los precios de todo, vivienda incluida, van a seguir subiendo este año hasta el 3,6%. Son las previsiones del Banco de España, que cifra en 750.000 viviendas las que harían falta y avisa que irá a peor. De hecho, los precios están tan desorbitados que ahora mismo podríamos comprar una vivienda con el salario mínimo en Zamora. Necesitaríamos un sueldo de casi 1.300 euros netos para poder asumir la hipoteca.

La subida de los tipos de interés, anunciada el pasado jueves por el Banco Central Europeo, amenaza con encarecer aún más el acceso al crédito. Un impacto afecta a las empresas que afrontarán mayores costes de financiación y, también, a las familias en un contexto económico cada vez más exigente.

Uno de los efectos más visibles para los ciudadanos volverá a sentirse en el mercado inmobiliario. Lejos de moderarse, el precio de la vivienda continuará al alza. BBVA Research prevé un incremento cercano al 12% este año. Los expertos calculan, eso sí, que de cara a 2027 el precio de la vivienda siga subiendo pero de forma más moderada con un alza del 5,7%.

Aumento de inflación

Todo ello coincidirá con un escenario de inflación elevada. Las estimaciones sitúan el aumento de los precios en torno al 3,8%, lo que supondría uno de los mayores repuntes registrados en los últimos 18 años, excluyendo el periodo marcado por las consecuencias económicas de la guerra de Ucrania.

La combinación de viviendas más caras, hipotecas más costosas e inflación persistente plantea una pregunta cada vez más presente entre aquellos que quieren acceder a una vivienda: ¿hasta cuándo seguirá subiendo el precio de la vivienda? Para Mónica Melle, profesora de Economía de la UCM, "los planes estatales de vivienda y los autonómicos que están desarrollando construcción de nueva vivienda van a hacer que los precios de la vivienda no siga creciendo y es probable que a mediados del año que viene veamos estabilización de los precios".

La dificultad de dar una entrada

Los expertos coinciden en que el problema ya no es únicamente el precio final de los inmuebles. El principal obstáculo para muchas personas, sobre todo los más jóvenes, es reunir el dinero necesario para la entrada. Aunque puedan afrontar una cuota hipotecaria, cada vez necesitan disponer de más ahorro previo para acceder a una compra. Los datos de Pisos.com reflejan esa dificultad creciente. Con 40.000 euros ahorrados, un comprador apenas puede afrontar la entrada de una vivienda en un reducido grupo de capitales de provincia, en su mayoría ciudades de menor tamaño (Jaén, Cáceres, Ciudad Real, Zamora y Ávila). Si el ahorro disponible desciende a 30.000 euros, las posibilidades prácticamente desaparecen y resulta muy complicado iniciar una operación de compra en una capital española.

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