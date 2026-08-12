Estas son todas las becas para estudiar a las que puedes optar para el curso 2026 - 2027

El Gobierno de España ha lanzado una partida presupuestaria de 2.559 millones de euros para becas y ayudas al estudio en el curso 2026-2027, con el objetivo de que los estudiantes puedan formarse con independencia de su lugar de residencia y su situación económica.

¿Quieres saber qué tipo de becas hay y cuál es la que mejor puede ayudarte en tu caso? Aquí puedes consultar las becas disponibles para estudiar en el cursos 2026-2027 y en qué consiste cada una de ellas.

Becas Generales del Ministerio de Educación (Becas MEC)

Las becas del Ministerio de Educación están orientadas en función del tipo de enseñanza para el que están dirigidas:

Estudios no universitarios : pensadas para alumnos de Bachillerato, Formación Profesional de grado medio y superior, y otros estudios. Incluyen cuantías fijas y variables ligadas a la renta, residencia y excelencia académica.

: pensadas para alumnos de Bachillerato, Formación Profesional de grado medio y superior, y otros estudios. Incluyen cuantías fijas y variables ligadas a la renta, residencia y excelencia académica. Estudios universitarios: cubren la matrícula para títulos oficiales de grado y máster y ofrecen ayudas adicionales por movilidad o manutención en función de la residencia y los umbrales de renta. En este grupo están incluídos los cursos de acceso a la universidad para mayores de 25 años y los estudios en centros universitarios de la Defensa y de la Guardia Civil

Los plazos para presentar estas becas suelen ser periodos habilitados durante el tramo final del curso anterior y principios del verano, llegando a inicios de septiembre en algunos casos. Tanto las solicitudes para enseñanzas no universitarias como las universitarias se gestionan de forma online a través de la sede del ministerio.

Ayudas de Apoyo Educativo

La beca para alumnos con necesidad específica de apoyo educativo (NEAE) está pensada para estudiantes con discapacidad, trastorno grave de la conducta o del lenguaje o trastorno del espectro autista (TEA).

Son ayudas directas para enseñanza, transporte, comedor, residencia y reeducación pedagógica o del lenguaje y el plazo de solicitud suele abarcar desde mediados de mayo hasta principios de septiembre.

Para solicitar esta ayuda, debes cumplir con los requisitos académicos y económicos exigidos en cada convocatoria y también cuenta con partida presupuestaria para reeducación pedagógica o del lenguaje y una ayuda de 400 euros para gastos adicionales de carácter general para todos los solicitantes que acrediten necesitar apoyo educativo.

Becas de Fundaciones y Movilidad